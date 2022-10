Spotify, Apple : le livre audio, nouveau champ de bataille des plateformes

La musique adoucit les mœurs, assurait Platon : le livre audio, au contraire, provoque de véritables tensions. Dans un récent post, Spotify a tout bonnement accusé Apple de comportement anticoncurrentiel sur ce secteur. Depuis fin septembre, et l’intégration du catalogue de Findaway, le Suédois possède plus de 300.000 titres supplémentaires et entend bien poursuivre sur sa lancée.

Pour autant, l’opérateur reste dépendant de l’App Store, cette boutique où l’on télécharge les applications pour iPhone, iPad ou même Mac OS. Aux dires de Spotify, Apple aurait, à trois reprises, bloqué le système de vente d’audiobooks depuis l’application, prétextant des violations répétées des règles commerciales.

Pour y échapper, Spotify devait dissimuler le prix de vente des ouvrages, et réaliser les transactions en dehors de l’appli, par email. Une tannée, totalement contre-productive (voire contre-intuitive, chose qu’Apple ne saurait ignorer), qui freine évidemment le consommateur dans sa démarche.

Or, voilà presque quatre ans que Spotify a déposé une plainte auprès des autorités de la Commission européenne, sans pour l’heure avoir plus d’informations. Pour le PDG, Daniel Ek, Apple « dicte ce à quoi doit se confirmer l’innovation en ligne, et nuit gravement à l’économie d’internet, en étouffant la concurrence et les projets des développeurs d’application ».

Pas plus en Europe qu’aux États-Unis, les autorités de régulation de la concurrence ne s’empressent sur le sujet — alors même que l’audiobook poursuit son ascension tant financière qu’en termes d’usages.

Bon, mais alors ?

Pour une entreprise cotée comme Spotify, avec plus de 9,6 milliards € de chiffre d’affaires en 2021, ce type de comportement est problématique, mais la société a les moyens de se défendre. Les nouveaux entrants, eux, n’ont certainement pas les mêmes outils, note le PDG, face au monstre Apple.

Le New York Times fait état de ce que la firme de Cupertino se sent droite dans ses bottes : « Nous leur avons prodigué des conseils clairs, sur la manière de résoudre leur problème et avons approuvé leur application dès lors qu’ils ont apporté les modifications la mettant en conformité », assure un porte-parole.

Quand l’App Store génère quelque 24 milliards $ de ventes annuelles et que la société en ponctionne 30 % — avec 80 % de bénéfices sur ce montant, selon les estimations —, quel intérêt à brimer les acteurs ?

Les résultats financiers de Spotify ont fait état d’une perte de 194 millions € sur le troisième trimestre — du fait de revenus publicitaires en baisse. Pour autant, son chiffre d’affaires serait en hausse de 21 %, à 3,04 milliards € sur la période.

