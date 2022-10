Et il neigeait sur le Japon : bonheur et difficultés des couples mixtes

« Enamouré, le chat oublie le riz qui colle à ses moustaches ! » Ce joli Haïku de Tan Taigi (1709 -1771) est l’une des nombreuses citations qui nourrissent le roman de Roger Raynal. Les deux personnages principaux en effet sont des passionnés de littérature. Le héros est un jeune Toulousain cultivé, mais souvent éconduit par les femmes. Jusqu’à ce qu’il rencontre une Japonaise du nom de Satoko qui répond à ses sentiments.

Leur rencontre est l’occasion d’une découverte de la culture de l’autre, au travers d’œuvres littéraires, mais aussi des us et coutumes de chaque pays. Par exemple au Japon, il est mal élevé de manger en marchant ou de s’embrasser dans la rue.

L’humour est aussi très présent, tout au long du roman. Le personnage principal en effet se sent très souvent maladroit ou habillé « comme un paysan du Danube », en comparaison de la Japonaise raffinée et distinguée qui l’accompagne. Il la fait rire, mais cela n’empêche pas leur histoire d’être forte et passionnée.

Ce roman, qui pourrait sembler autobiographique, ne l’est en fait pas du tout. « Je me suis contenté d’écrire une histoire que j’aurais aimé vivre, mais dont toutes les facettes sont nées de mon imagination », nous a expliqué l’auteur.

Professeur de biologie en Normandie, Roger Raynal est un passionné du Japon, avec lequel tous ses livres ont un lien. « Le pays et sa culture m’attiraient depuis longtemps, surtout depuis qu’en classe prépa, nous avions découvert Mishima et son “pavillon d’or” », nous a-t-il confié. « Cet attachement culturel fut confirmé bien plus tard par un voyage dans la région de Tokyo, et par ma découverte de la culture japonaise classique tant au niveau de la poésie, de la musique ou de l’estampe ».

Le problème central dans le roman est que la Japonaise ne veut pas d’une relation de couple classique. Elle préfère préserver une certaine magie, un charme qu’elle craint de voir s’étioler dans le quotidien. De plus, elle doit rentrer au Japon — elle est étudiante et ne passe que quelques mois en France. Tout au long du roman, la séparation semble donc inéluctable, et le personnage principal lutte contre elle.

Son séjour à Tokyo dans la seconde partie du livre est aussi l’occasion de découvrir la ville à travers les descriptions qu’il en fait : la mer de buildings modernes, les rues piétonnes animées du quartier de Yoyogi avec ses nombreuses boutiques et ses jeunes aux tenues excentriques, les temples au milieu de la ville avec leurs « torii » (portiques en bois), etc.

Et si le titre vous paraît énigmatique, soyez patients… « Lorsque j’ai débuté l’écriture du livre, la seule chose que j’avais, c’était son titre, dont la signification n’apparaît qu’en fin d’ouvrage », nous a aussi expliqué l’auteur.