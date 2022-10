Chienne de vie... 

En alternance, le narrateur marche puis écrit. En proie à un vide certain qui lui obstrue le cerveau, le cœur et l’âme, il raconte peu à peu des pans de sa personnalité puis de sa vie qu’il a décidé de ne plus passer sous silence. Des morceaux du puzzle biographique se mettent en place quand l’auteur évoque les fantômes du passé enfoui, une identité refoulée, et de multiples non-dits qui nous font remonter à la Roumanie de Ceaucescu.

Dans la seconde partie, le texte bascule littéralement. La famille prend peu à peu conscience et connaissance des perturbations certaines du narrateur en errance et déshérence, la mise en scène du récit change totalement et l’auteur présente une forme de flash-back reprenant la trame du récit à rebrousse-poil. Par interstices, des détails qui manquaient au lecteur lui sont livrés. (J’aime dire qu’il s’agit d’un effet « Columbo »).

La mélancolie est omniprésente dans ce récit forcément sombre et métallique. Denis Lafay, par la voix de Nicolas, s’en arrache pourtant en convoquant toute forme d’art et la beauté qui en découle. Mais cela ne suffit pas à faire taire le monstre qui le ronge intimement.

Le lecteur aime cette atmosphère dramatique chargée d’énigmes et de pressentiments qui plane en permanence. Pourquoi l’indicible ? Pourquoi l’insurmontable ? D’où vient donc cette peur qui semble finalement irradier ? Ce récit brille par cette sorte d’hyperréalisme magique rappelant les clairs-obscurs du romantisme allemand.

Je suis ressortie bouleversée par les échos terrifiants d’une tragédie dont j’ignorais tout, par cette atmosphère funeste, assombrie de pressentiments et d’énigmes, auquel Denis Lafay oppose une maîtrise narrative hors pair. Par ailleurs, la manière dont l’auteur a ciselé les destins personnels de chaque personnage secondaire est remarquable.

Nombre de signes, de symboles, de références hantent ce récit aux motifs dédoublés, enrichi d’une part mystérieuse fondue au noir des apparences. La gravité découle de son arrière-plan historique autant que de la dépression « en mouvement » du héros. Un texte, d’une plasticité saisissante, avec d’étonnantes modulations temporelles.

Enfin il faut souligner son expression d’une concision cristalline, aux ellipses et aux images constamment surprenantes, mêlant réflexions sociales et références artistiques éclectiques nombreuses. La langue de Denis Lafay est précise, faite de pressentiments, d’intuitions, c’est une sorte de verbe rationnel et mystérieux grondant dans les abysses du cœur. Impossible de ne pas succomber aux ondes profondes de ce romancier à découvrir, et de ne pas épouser le désir de résilience de son héros Nicolas.

Quel premier roman ! D’une intensité, d’une fulgurance, d’un lyrisme rares !