Vente d'armes : La Revue dessinée raconte l'histoire de notre connerie

Mais ça veut dire que, ailleurs, dans d’autres configurations, cela peut très bien tomber dans des mains qui n’aient rien d’armées régulières… et donc de voir certains de ces équipements courir les rues, jusque dans des endroits où on s’étonne ensuite de les voir réapparaître en face, par exemple, des « forces de l’ordre » ou mieux encore aux mains de terroristes pleins de « bonnes » intentions…

De la même manière, la prolifération des armes chez l’Américain de base interroge aussi, car, bien souvent, ce ne sont pas de tubes de « stylos Bic », objets de mémorables batailles de boulettes de papier mâché dans le dos d’enseignants peu portés sur le maintien de l’ordre de leur classe, mais des engins à la capacité destructrice particulièrement impressionnante…

Après, donc, la lapalissade qui consiste à se dire que si on n’en fabriquait pas autant, il n’y en aurait pas autant qui finiraient entre de mains aux intentions peu recommandables, on finit par se poser la question du « mais qui donc les fabrique et est à l’origine de leur dispersion ? ». Et l’on se remémore le film Lord of War avec Nicolas Cage…

Alors, avec ce maelström de questions dans la tête, quand vous passez devant un étal de libraire où trône en belle place des « nouveautés » une BD avec un titre pareil « On leur vend des armes… et le pire c’est qu’ils s’en servent », la frénésie consumériste est irrépressible.

Et je peux vous assurer que, pour le coup, le lecteur antimilitariste pondéré que je suis ne l’a pas regretté.

Ce sont donc plusieurs enquêtes « publiées par le site d’investigations Disclose » qui composent la trame de cet ouvrage en adaptant au format de la bande dessinée les différents sujets traités, complétés de quelques « chroniques, […] analyses et […] entretiens ».

Avec pour fil rouge, les livraisons d’armes, par les industriels français, avec la bénédiction des gouvernements nationaux successifs et dans la plus parfaite opacité qui caractérise le secret-défense, aux pays belligérants notamment engagés au Yémen où les populations civiles sont aux premières loges pour apprécier efficacité destructrice et létale des engins de mort dont les produits de la vente contribuent significativement à la balance commerciale du pays.

Tout cela avec visiblement quelques entorses, soigneusement glissées sous le tapis d’un coup de balai discret (un peu à la manière du magicien qui vous agite sus le nez sa main droite et qui, de la gauche que vous oubliez, vous amène à prendre des vessies pour des lanternes…), aux engagements internationaux sur les ventes d’armes comme, par exemple, l’embargo européen qui s’impose, depuis le 1er août 2014 vis-à-vis de Moscou !

Embargo dont l’effet non rétroactif pour les contrats signés avant cette date, a permis de livrer « au moins jusqu’en 2020 » à Poutine des matériels actuellement utilisés dans l’agression de l’Ukraine… Notamment de très efficaces « caméras thermiques » équipant les chars russes ou des « systèmes de navigation et de viseur dernier cri » utilisés sur des avions de chasse.

Avions qui s’étaient déjà illustrés dans le conflit syrien où les populations civiles ont, là encore, largement souffert de l’appui russe à un dictateur sanguinaire qui a effaré (mais pas plus) l’opinion publique internationale. Civils qui ont été contraints à l’exil, par exemple en France, avec des conditions d’accueil qui ne sont pas de nature à illuminer la gloire du « Pays des Droits de l’Homme »...

Alors quand on découvre comment les militaires (ou para-militaires) français se sont trouvés en train de contribuer à des assassinats fomentés sur d’autres civils encore (certes s’adonnant à de la contrebande pour ne pas sombrer encore plus dans un total dénuement, dans un pays économiquement à genoux), par le pouvoir égyptien qui avait été le premier acheteur étranger du Rafale, ce qui avait probablement été le fait d’armes conférant au président Al-Sissi l’insigne honneur d’être « décoré en catimini » en 2020 de la Grande Croix de la Légion d’honneur (excusez du peu ! Mais cela ne la galvaude-t-elle pas un peu ?) par notre président « en même temps », on frémit.

Tout cela sous couvert d’une lutte antiterroriste dont les nombreuses notes internes (« Direction du Renseignement militaire », […] Quai d’Orsay, […] Armée de l’Air »,…) attiraient l’attention sur le fait que « les frappes d’interdiction […] pourraient être soumises à caution » !…

Bref, c’est à un déballage effarant que j’ai assisté, médusé, impuissant, atterré et toujours plus dubitatif quant à l’humanité de l’Homme et à sa prétendue intelligence ! Et vous invite à plonger dans ces pages dérangeantes.

D’ailleurs, je ne résiste pas à vous en dévoiler le point d’orgue que signe Thibaut Soulcié, un des dessinateurs ayant participé à cet ouvrage collectif. Comme une terrible épitaphe !