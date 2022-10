Love Mix-Up : un imbroglio pas très hétéro  

Aoki emprunte la gomme de Hashimoto. Elle est tellement belle Hashimoto, rien que de tenir sa gomme, Aoki en ressent des petits frissons. Mais… sur la gomme en question, elle a écrit « Ida », suivi d’un petit cœur. Aoki est plus que déconfit. Son aimée a des sentiments pour un autre ! Juste quand il se disait que rien ne pourrait être pire, il fait tomber la gomme. C’est Ida qui la ramasse. Il a vu son nom, et il pense que c’est Aoki qui l’a écrit. Aoki est amoureux de moi ?! Ainsi commence cette adorable et plaisante chronique d’un amour de lycée.

Au fil des chapitres, Hashimoto va se confier de plus en plus à Aoki qu’elle voit comme un précieux ami, et Aoki qui ne veut que son bien va tenter de la pousser dans les bras d’Ida… tandis qu’au milieu de tout ça, Ida et Aoki vont apprendre de plus en plus à se connaître. Et à dépasser leurs préjugés respectifs.

Drôle et craquant

Bon, le concept de base a l’air un peu emberlificoté, vous dites-vous. Ne vous inquiétez pas, Love Mix-Up ne se prend pas au sérieux. Mais les auteurs poussent l’espèce de délire initial à son paroxysme, pour notre plus grand bonheur. Les délices d’une romance embrouillée, on dirait presque « trop compliquée », c’est ça qui est bon, pas vrai ? Les secrets comme les malentendus vont tisser des liens entre les personnages, créer des nœuds scénaristiques qui se déferont petit à petit pour laisser place à des sentiments sincères. Parce qu’en même temps, il y a dans Love Mix-Up de quoi faire fondre votre petit cœur : une romance légère et douce entre lycéens, toute l’innocence d’un premier amour. Avec un twist en plus, histoire de dépasser le classique shôjo en triangle amoureux.

Les personnages sont bien pensés pour être complémentaires. Hashimoto est un peu trop naïve, mais pleine de bonté. Aoki est plus dissipé et agité, mais au fond extrêmement gentil, sans doute un peu trop. Et Ida est l’image même du beau garçon super droit dans ses bottes, au point d’en être borné. Il prend tout au sérieux, ce qui le rend très comique dans les situations improbables auxquels nos héros se retrouveront confrontés. Mais notre MVP, c’est à n’en pas douter Aoki, avec ses a priori qu’il doit écraser pour ne blesser personne, son énergie increvable pour tenter d’amuser la galerie, et la fourmillante répartie intérieure qu’il nous fait partager. On ne pouvait pas rêver meilleur héros pour placer Love Mix-Up autant au rayon de la comédie qu’à celui de la romance.

Une délicieuse et inclusive recette

On se plaît à relier entre eux dans les différentes combinaisons possibles ces personnages tous plus attachants les uns que les autres. L’histoire progresse par rebondissement de péripéties amusantes qui glissent tout naturellement. La classe travaille sur un projet de pièce de théâtre, il faut peindre les décors, remplacer les acteurs malades, aller au karaoké tous ensemble fêter ça…

Surtout, Love Mix-Up nous propose une romance subtile, sans jugement, qui va au-delà des genres, des apparences et des a priori. C’est une lecture qui permet de mettre de côté ses clichés pour passer un bon moment. Le dessin doux et fin est également un plaisir pour les yeux.

Tout ceci forme un cocktail plus que plaisant, carrément addictif. Quand est-ce que nos deux garçons finiront dans les bras de l’autre ? Vous allez vouloir lire la suite à tout prix pour le découvrir.

Love Mix-Up est un chouette petit manga plein de bonne humeur qui vous redonnera le sourire.