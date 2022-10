Les fées scientifiques : Zoa au pays des merveilles

Le confort de lecture n'est pas le critère le plus important pour aborder un album aussi fouillé que Les fées scientifiques. Bien sûr, au moment d'aborder les premières planches, les lecteurs seront probablement déroutés par la mise en page touffue, où les cases sont collées les unes aux autres sans espace immaculé, par les personnages aux mouvements un peu raides aussi, par leurs traits parfois grossiers et rapidement esquissés. Mais ce n'est là qu'un détail, car dès qu'on s'aventure dans le récit, ce qui apparaissait comme un obstacle va nous servir de tremplin pour mieux rebondir vers le contenu véritable de cette aventure exotique : les rencontres, les discussions et les émerveillements de l'héroïne.

Demain a la gueule de bois

Nous sommes en 2037, la Terre ne tient pas la forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ressemble à une vaste décharge où la survie de l'espèce humaine est devenue très compliquée. Heureusement — à première vue —, la vie fourmille encore dans des réserves qui ressemblent à des bulles isolées de tout contact avec le milieu extérieur. Des scientifiques triés sur le volet sont en partie autorisés à observer ces zones de luxuriance intacte, mais personne ne peut y mettre les pieds : des drones veillent en permanence à ce que cette règle soit respectée.

Zoa, arrive dans l'une de ces réserves avec l'espoir d'y être accréditée comme chercheuse à long terme, mais elle va à son insu franchir la ligne rouge et s'aventurer dans ce qui ressemble à la fois au paradis terrestre à l'enfer. Et elle va découvrir que, sous des prétextes de préservation et de pureté, une écologie mâtinée d'eugénisme règne en ces lieux et que les drones sentinelles ne se contentent pas de lancer l'alerte en cas d'intrusion : ils tirent à vue. Pourtant, dans cette jungle au sens littéral et figuré, Zoa va rencontrer des femmes d'exception, qui ont tout donné pour faire avancer la science.

Écologie, féminisme et exploration personnelle

Dans un festival de couleurs vives, un feu d'artifice de courbes et de diagrammes redessinés comme des décors fantasmagoriques, Zoé Sauvage tisse un récit qui est un plaidoyer pour replacer les chercheuses au cœur de l'histoire des sciences et un hymne qui célèbre la victoire de l'intuition, de l'empathie, et de la vie surtout, sur la froide rigueur stérile du raisonnement scientifique in vitro.

Après quelques chapitres, on embarque avec l'héroïne dans cette recherche foisonnante, cette exploration à corps perdu, qui la mènera à tracer ses propres chemins au lieu d'emprunter ceux que les gourous de la recherche et les exigences des fonds de financement recommandent, voire imposent.

En définitive, le sentier tout personnel emprunté par Zoa ressemble à celui qu'a imaginé Zoé Sauvage, en quittant les secteurs de l'éthologie et de l'écologie qu'elle avait étudiés à la fac pour se lancer dans la narration graphique. Ce premier album à la croisée des disciplines, mêlant savoir et intuition, éblouissements et raisonnements, est la preuve que l'autrice ne s'est pas fourvoyée. À croire qu'une bonne fée, à la fois scientifique et narrative, s'est penchée avec bienveillance sur son berceau.