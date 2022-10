Je m'appelle David, je suis dépendant... aux Alcooliques Anonymes

David Heatley est un dessinateur américain discret qui a réalisé des images pour le New Yorker ou le New York Times ainsi que quelques œuvres de bandes dessinées autobiographiques parues outre-Atlantique chez Pantheon Books. Son premier album J’ai le cerveau sens dessus dessous (Delcourt, 2009) fut fort remarqué à sa sortie et ce nouvel opus, s’il se révèle moins complexe et élaboré graphiquement, n’en demeure pas moins tout aussi poignant, l’auteur s’y livrant à vif.

Il se crée même un passionnant parallèle entre ces deux livres, une complémentarité par ce que révèle l’auteur qu’il n’osait dévoiler alors et qui pourtant figurait au cœur de sa vie durant la réalisation de J’ai le cerveau sens dessus dessous. S’il n’est évidemment pas nécessaire de lire le premier pour lire Je m’appelle David, je suis dépendant, l’ombre du second plane sur le premier, et certains passages du premier résonnent à la lecture du second.

L’auteur livre donc les détails de sa vie, même les plus sordides, dans une confession à cœur ouvert qui nous plonge dans un quotidien chaotique parcouru d’excès nerveux et psychotiques. Malgré cette description, les transgressions auxquelles se livre l’auteur demeurent mineures, bien que honteuses. Dans le tumulte de sa vie, David Heatley cherche de la sérénité en se débarrassant de ses addictions. Mais quelles sont-elles, ces addictions ? La réponse à cette question n’est pas vraiment claire.

Le dessinateur confie souffrir de nombreux troubles qui s’apparentent plus aux conséquences psychologiques de dysfonctionnements familiaux que de véritables dépendances desquelles il sera nécessaire de se sevrer (ce que confirmera la fin de l’album). L’auteur décrit notamment son trouble lorsque, durant de nombreux mois, il se rend chaque jour aux réunions d’Alcooliques Anonymes, participant aux prises de paroles et aux différentes activités du groupe de parole, sans jamais avoir éprouvé d’addiction à l’alcool.

L’origine des problèmes se déporte alors, et on se rend progressivement compte du vertige dans lequel se trouve le personnage qui ne trouve pas de solution apaisante à ses affres tout en continuant à puiser dans des méthodes insatisfaisantes (bien que momentanément salvatrices). Qu’il n’y ait pas de méprise : ce livre n’est pas un pamphlet contre ces groupes de paroles ; au contraire de nombreux passages montrent tout l’apaisement que ces réunions lui apportent, plusieurs personnages paraissant particulièrement sains, à l’écoute et véritablement investis dans le rétablissement de chacun. Cependant, et simplement, ce n’est pas véritablement ce dont avait besoin l’auteur.

Ce parcours atypique a quelque chose de très américain, qui s’énonce autant dans cette manière très pieuse d’aborder ses problèmes que dans la découverte de ces nombreux groupes qui n’existent pas tous en France. Une scène du livre montre particulièrement bien le décalage qui s’opère entre nos deux pays : en tournée promotionnelle pour son livre, l’auteur, de passage à Angoulême, se rend à une réunion d’alcooliques anonymes et fait alors figure de bigot. En effet, les douze étapes préconisées par les groupes de paroles deviennent les douze points d’un chemin de croix intime et personnel, douloureux et expiatoire. Cet exotisme ajoute encore à la sincérité qui se dégage du récit.

Les dessins d’Heatley, minimalistes, se révèlent ici plus naïfs encore que dans J’ai le cerveau sens dessus dessous. Cette évolution traduit l’authenticité et l’urgence de la création, le désir impérieux de raconter son histoire par-delà les considérations esthétiques. La maladresse de la ligne, les morphologies approximatives réduites à quelques traits expressifs, la simplicité des procédés de représentations qui confinent à la pratique enfantine manifestent la spontanéité de la création. L’auteur se livre sans artifice, avec la sincérité de ces moyens.

Je m’appelle David, je suis dépendant pourrait être un énième album autobiographique, mais il n’en est rien. On se trouve vite happé dans ce long récit introspectif d’un cheminement tortueux, à la découverte d’organisations quasi inconnues chez nous, et qui se conclut par une fin émouvante et pleine d’espoir.