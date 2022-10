Olivier Norek et Jean-Christophe Tixier : polar et plus si affinités

PODCAST – Avec son nouveau roman, La Déraison, Agnès Martin-Lugand destabilise, non à dessein. Une écriture plus libre accompagne un récit bien plus sombre que les précédents. L’histoire de Madeleine, atteinte d’une maladie mortelle et condamnée, dès les premières pages, qui se confronte à sa fille et la vérité qu’elle lui doit. Quelle femme fut-elle ? Le sait-elle seulement ?