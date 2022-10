Dandadan : renversant, fulgurant, sublime  

Ça commençait comme un jour normal au lycée. Ken, le nerd de service, plongé dans une revue sur les OVNI, et Momose, venant de se faire plaquer par son mec, arpentant les couloirs mi-triste, mi-vénère. Et les voilà qui se prennent le chou : Momose dit que les OVNI, ça n’existe pas. Les spectres, par contre, c’est une autre histoire… Et Ken de renchaîner : les esprits ? N’importe quoi ! Ils vont régler ça vite fait, bien fait. Ken partira sur un lieu hanté, Momose ira traîner là où une soucoupe volante a été aperçue récemment. Le premier à se prendre l’indéniable vérité en pleine face deviendra l’esclave de l’autre.

Sauf que si Ken se fait attaquer par l’esprit d’une horrible mamie maudite à l’instant même où des extraterrestres décident de disséquer Momose, ça risque de sentir le roussi…

Fulgurant, foudroyant, délirant

Dès les premières pages, on est saisis. Ça n’arrive pas tous les jours de découvrir une plume comme celle de Yukinobu Tatsu. Le dessin est incroyable, sombre et hachuré mais tellement vivant qu’il vous saute à la figure.

Le cadrage vous met la tête en bas, la dynamique est telle que les personnages semblent sortir du papier, et ne parlons pas des jump scare… Dandadan est tellement bien mis en cases qu’il se fait thriller haletant, page-turner agressif. On a l’impression d’assister à un renouvellement du genre tant la maîtrise est grande.

Et les dialogues ne sont pas en reste : grâce à la traduction fraîche et incisive de Sylvain Chollet, ils sont drôles et décalés. Ceci combiné à l’intrigue complètement déjantée qui vous embarque à cent à l’heure, eh bien ça nous donne un manga terrible, tout à fait délirant. Le mangaka vous jette dans une essoreuse à salade d’émotions. Vous n’en ressortirez pas indemne. Préparez-vous à vous faire littéralement égoutter de votre ennui.

Il n’y a pas à douter : la nouvelle météorite du shônen est là.

Un duo délicieusement agaçant

Nos deux héros sont parfaits. Enfin, non, ils sont bourrés de défauts, têtus, mauvais perdants, l’un gringalet et l’autre entichée d’un acteur du siècle précédent. Mais ils sont complètement attachants.

Aussi inattendus que complémentaires, ils sont l’incarnation parfaite de cette mauvaise foi crasse et de cette soif d’aventure inavouée des années lycée.

Si les expressions sont vives et les scènes d’action une masterclass à part entière, que dire alors du character design des multiples créatures qui viennent déferler sur nos héros. Il y en aura pour tous les goûts. Après tout, c’est la promesse de Dandadan : nous offrir le meilleur des deux mondes, grâce au délicieux combo extraterrestres et fantômes. La SF et le paranormal rencontrent les yôkai et légendes urbaines… Et quand on dessine comme Yukinobu Tatsu, on ne vous sort pas des aliens verts à tête d’ampoule. Graphiquement, préparez-vous à du très très lourd.

Dandadan est une des sorties les plus attendues de l’année : le manga a été très remarqué au Japon depuis sa sortie, et son auteur est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man). Mais il ne faut pas avoir peur de le dire : si vous aviez de hautes espérances pour ce titre, c’est mieux encore que ce que vous imaginiez. Si si, on vous le jure.

Dans ces deux premiers tomes (en parution simultanée le 5 octobre), on avance de surprise en surprise, voire de délire en délire. Où donc est-ce que tout ça nous embarque ? On ne veut même pas savoir. On boucle la ceinture et on se laisse emporter. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne s’ennuiera pas une seule seconde.