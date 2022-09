Les poumons pleins d’eau : deuil liquide

Avec la disparition de son père vient le souhait de mieux le comprendre. Cet homme qui lui a tenu la main depuis ses premiers jours, qu’elle pensait connaître dans toute sa complexité, lui est finalement étranger. Certaines parcelles de sa personnalité, certains évènements qui ont constitué sa vie, ses pensées, ses croyances... Non, bien évidemment qu’elle ne pouvait pas tout savoir de lui — pourtant, cette simple réalisation l’affecte plus qu’elle ne souhaite l’admettre.

Les poumons pleins d’eau est, simplement dit, une histoire de deuil. C’est aussi et surtout, une histoire surprenante et qui traite du sujet presque tabou de la mort avec une légèreté et une tendresse très appréciables. Jeanne Beltane propose ici d’aller au-delà de la tristesse, et d’accepter le champ des possibles de cet « après » qui suit le décès d’un être cher. Le premier chapitre prend de court, saugrenu, mais rapidement accepté à la lecture. La suite semble plus traditionnelle. Et soudain, le reste prend un tournant inattendu : outre le point de vue de Claire, qui entre dans une période de deuil mouvementée et douloureuse, celui de son père. Ou plutôt, l’esprit de son père.

Sans en dévoiler plus sur le pourquoi du comment — parce qu’il y a une raison, promis —, voici qu’il ressurgit. Et ainsi, nous voici plongés dans les pensées d’un homme qui n’existe plus vraiment, à la personnalité fantasque et délicieuse. « Vivant, je me rappelle, je pleurais souvent. Devant un film, après un livre, en écoutant un disque, j’avais besoin de m’écouler. De vider un trop-plein de joie ou de peine. Aujourd’hui, je ne pleure plus. » Il dévoile aussi alors sa noirceur, ses regrets, et ce qui l’a mené à cette décision — tout en sachant qu’il ferait énormément de mal à ses proches ; surtout, à sa chère Claire.

Une Claire qui finit par entendre ce père à mi-chemin entre les mondes. Entre hallucinations et chamanisme, elle se laisse guider, trempe les orteils dans un univers étrange et impossible. Une façon détournée de faire la paix non pas seulement avec ce père qu’elle redécouvre, mais avec elle-même. Et la conclusion ? Tout aussi originale, au point de refermer ce petit livre avec un sourire aux lèvres...