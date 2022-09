Storytel, service de streaming d'audiobooks, arrive en France

Aujourd’hui, plus de deux millions d’abonnés à travers le monde profitent de la bibliothèque de Storytel, qui compte plus d’un million de titres dans une trentaine de langues. À l’heure actuelle, le catalogue français de livres audio référebce quelque 7000 références quant au catalogue européen, on y découvre 290.000 titres dans d’autres langues (arabe, anglais espagnol). La sélection des oeuvres francophones est vouée à s’étoffer dans les mois à venir tant de références préexistantes que de contenus originaux et exclusifs.

Helena Gustafsson, Chief content strategy officer de la plateforme annonce l’arrivée du service en France : « L’influence et l’innovation françaises ont façonné la culture et la littérature mondiales de manière prolifique. Les lecteurs français adoptent aujourd’hui plus que jamais les nouveaux formats numériques tels que les livres audio. Je suis ravi que nous ayons conclu des partenariats avec certaines des meilleures maisons d’édition, dont la portée et le respect dépassent les frontières françaises. Ensemble, nous allons offrir une proposition unique et immersive aux amateurs de livres français. »

Pour conduire ce lancement en France, les équipes de la plateforme ont décidé d’être également physiquement présentes sur place. On retrouve ainsi Serge Torossia, expert en streaming, à la tête de l’antenne française. Pour le côté éditorial, une professionnelle du livre : Constance Parpoil.

Cette dernière commente l’arrivée du service sur le territoire : « En France, nous mettrons l’accent sur le local, en reflétant la diversité du pays et des communautés francophones du monde entier. Les Storytel Originals, des titres exclusifs créés pour l’audio, constitueront également une partie unique de notre portefeuille. Je suis impatiente de mettre cette incroyable sélection à la disposition de notre audience francophone. »

Et Serge Torossian n’est pas en reste : « Storytel possède une forte culture d’empathie, de créativité et d’innovation qui m’a impressionné. Le marché français du livre audio est sur le point de connaître une très forte croissance et je suis convaincu que notre service contribuera à favoriser ce développement. »

Un nouveau modèle

L’application Storytel disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android fonctionne par un système d’abonnements. Ces derniers sont basés sur le temps d’écoute mensuel. Accessible selon deux modes différents sur le même écran (mode adulte et mode enfant) les forfaits s’échelonnent de 15 h à 50 h d’écoute.

Éric Mirabeau, directeur des ventes numériques chez Madrigall explique dans le communiqué : « Nous sommes heureux que Storytel lance son service en France sur un nouveau modèle de crédit temps, qui permettra aux auditeurs d’élargir leurs choix d’écoute, à plusieurs titres par mois. Cette offre correspond également à notre volonté d’encourager les auditeurs à écouter une plus grande variété de titres, qu’ils pourraient autrement négliger. »

Valérie Lévy-Soussan, Présidente directrice générale d’Audiolib, premier éditeur de livres audio adultes en France, filiale des Groupes Hachette Livre et Albin Michel conclus : « Nous saluons l’arrivée de Storytel sur le marché français, dont nous avons suivi le développement international, avec un modèle qui est à la fois en phase avec les usages contemporains d’écoutes et sécurisants pour les éditeurs et auteurs qui nous confient leurs titres à l’audio. Le développement de nouvelles plateformes est une belle opportunité pour trouver de nouveaux publics et continuer à développer l’offre de livres audio en France. »

