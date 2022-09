Les princesses s’affrontent à mort dans SINoALICE

Alice trouve son quotidien banal, presque trop banal. Mais à partir du moment où elle commence à rêver de ces poupées étranges, les choses basculent petit à petit… Il y a ce prof dont elle est amoureuse, cette amie qui l’a trahie et dont elle vient à souhaiter la mort… Au fond, où est la réalité ? Qu’est-ce qui lui dit qu’elle n’est pas juste en train de rêver ce monde ?

Quand elle se réveille et qu’elle trouve la cuisine trempée de sang, elle sait que rien ne sera plus jamais pareil. La voilà, de gré ou de force, prise dans l’engrenage d’un mystérieux jeu de la mort. Ce sera « Alice » et « Blanche-Neige » face au Petit Chaperon Rouge et à toutes les autres…

Dans ce premier tome pour le moins intrigant, la trame narrative se met progressivement en place sans pour autant se dévoiler tout à fait. L’histoire se retourne à plusieurs reprises, nous plongeant dans une atmosphère aussi mystérieuse qu’angoissante. Le découpage est particulièrement bien fait, utilisant des ellipses et de véritables fondus au noir qui contribuent à construire un rythme haletant.

Du sang, du thrill et des jolies filles

Dès les premiers chapitres, SINoALICE se révèle gore à souhait, avec des corps démembrés et une véritable esthétique des boyaux comme les mangas d’horreur savent si bien les dépeindre. On est face à un nouveau death game, où chaque personnage se retrouve contraint d’affronter les autres pour être la dernière survivante en lice. Avec son dessin flamboyant et son rythme bien mené, celui-ci plaira à coup sûr aux amateurs du genre.

Si le cadrage est impressionnant, avec des prises de vues pour le moins ambitieuses, il est à noter qu’il est assez ecchi (et à réserver à un public averti). Les petites culottes seront au rendez-vous dans les scènes d’affrontement. Une autre particularité à noter, les personnages sont exclusivement féminins : SINoALICE vous offre un défilé de princesses revisitées toutes plus puissantes et meurtrières les unes que les autres.

Les contes glauquifiés

Lorsqu’elles sont visitées par les inquiétantes poupées qui tiennent lieu de maîtres du jeu, les héroïnes se voient affublées de pseudos : « Alice », « Blanche-Neige », « Petit Chaperon Rouge »… On se trouve ici dans une réadaptation troublante des classiques qui va librement puiser dans les contes d’origine pour ajouter une touche créative à l’horreur, puisque chacune est également dotée d’un pouvoir unique, liée à son conte d’origine. Et ça fonctionne très bien.

Le character design est particulièrement réussi, nous offrant des héroïnes de tous gabarits ayant chacun leur charme propre. Ce qui n’est pas si étonnant, sachant que SINoALICE est l’adaptation du jeu vidéo éponyme développé par Pokelabo. L’atmosphère du jeu nourrit le manga pour lui donner une esthétique à la croisée du steam-punk et de la fantasy. La série est encore au cours au Japon, avec 4 tomes parus pour l’instant.