Jordan Crane met le couple à l'épreuve dans Keeping Two

Bien que peu connu en France, Jordan Crane est un auteur majeur de la scène alternative américaine. Dessinateur prolifique et pleinement engagé dans son art, il réalise de nombreuses publications autoéditées reprises ensuite par de plus grands éditeurs. Depuis 2001, il dessine et publie Keeping Two chapitre après chapitre sous forme de comics photocopiés sous couverture sérigraphiée. L’intégralité de ce récit sort cet été simultanément aux États-Unis par Fantagraphics et en France grâce à l’effort conjoint de l’Employé du moi et de Ça et là.

Vingt après son commencement, nous découvrons donc cette somme de 320 pages qui a tout du chef d’œuvre, de ces créations qui savent éveiller en nous des émotions fortes et interrogent notre regard sur le monde tout en vivant une expérience de lecture des plus exaltantes.

De la segmentation initiale en chapitres distincts, il ne reste rien dans l’album publié : le récit est présenté ici dans son long court, les différentes scènes s’enchaînant naturellement (et seules les recherches sur l’album informent sur ce morcellement originel). Cette continuité permet une nouvelle appréhension de l’histoire qui intègre la notion de temporalité : au temps long de la lecture correspond le temps long de l’attente du personnage. D’autant que la permanence du gaufrier (structure de page immuable, ici organisée en deux cases de large par trois de haut) impose un rythme lancinant dont la régularité confère à l’écoulement du temps une dimension palpable. Les pages se tournent sans que Will ne sache où se trouve Connie, ni même s’il lui est arrivé quelque chose.

Au cours de cette anxiété croissante, les souvenirs affluent et se mêlent aux fantasmes sinistres et oppressants qui eux-mêmes s’enchevêtrent dans les images mentales suscitées par la lecture d’un roman. Les espaces narratifs se croisent ainsi, entrent en écho, s’interpellent et se relancent. La réalité devance le récit et la fiction anticipe le réel. Chaque impulsion (mémorielle, fictionnelle ou réelle) catalyse l’aliénation du personnage en prise à une puissante angoisse de la mort. À la violence morale que peut s’infliger le couple (auquel tout à chacun peut se reconnaître) répond la violence physique qu’il s’imagine. Les visions brutales, hallucinations suicidaires ou obsessionnelles appréhendant le pire, conduisent le protagoniste à une transe paranoïaque qui se retourne contre lui. L’imagination s’emballe et cède à la panique.

Le dessinateur n’utilise pas de voix off ni de récitatif pour décrire les émotions des personnages, mais simplement une ondulation des cases pour différencier celles qui représentent la réalité de celles qui s’enracinent dans l’univers mental du protagoniste.

Cet emballement de la raison n’est donc pas décrit par des mots (comme ce peut être souvent le cas pour des bandes dessinées traitant de l’intime), mais vécu à travers les séquences d’images qui donnent accès à l’intériorité du personnage. Puissance du visuel qui restitue l’innommable avec subtilité et délicatesse.

Le dessin de Jordan Crane touche dans sa simplicité et dans la justesse de ses plans. Il ne déploie pas une palette d’effets techniques cherchant à en mettre plein la vue, mais au contraire opte pour une certaine sobriété qui adhère particulièrement bien à l’ambiance du récit. Un certain calme règne dans ces pages qui, sourd, installe avec plus d’insistance encore (presque insidieusement) cette angoisse qui s’accentue de manière obsédante. Non dénué de sensibilité, il préserve une certaine distance par cette permanence graphique qui contraste avec l’intensité des émotions qui envahissent le personnage : une ligne presque claire dont les aspérités anticipent l’invention qui culminera durant la conclusion du livre.

L’apport d’une couleur unique, appliquée à l’informatique (un vert utilisé avec deux nuances), pare cet univers de belles nuances tout en assurant la lisibilité des cases.

Keeping Two est sans nul doute un des récits les plus poignants de cette rentrée, voire même de cette année. Extrêmement touchant, abordant des émotions universelles avec une grande justesse, Jordan Crane réalise avec simplicité une œuvre d’une grande profondeur.