Darwin’s Incident : mi-humain mi-chimpanzé, quelle place espérer ?  

L’Alliance de Libération des Animaux (ALA) est un groupe de militants végans armés. Il y a quinze ans, ils ont pris d’assaut un institut de recherche biologique pour en libérer tous les sujets animaux. Parmi ces derniers se trouvait une femelle chimpanzé sur le point de mettre bas. Et quelques jours plus tard, le petit qu’elle met au monde se trouve être… un humanzee, une créature mi-humain, mi-chimpanzé. Baptisé Charlie et élevé par des parents humains, il est désormais tant pour lui d’intégrer un lycée et de se fondre dans la société humaine. L’intégration n’est pas des plus faciles, mais le détachement de Charlie et son regard unique sur le monde lui valent l’amitié de Lucy, jeune fille curieuse et passionnée.

Mais l’ALA, plus forte que jamais, multiplie les attentats terroristes. Et ses dirigeants ont jeté leur dévolu sur Charlie, qui représente le porte-parole parfait pour la cause des droits des animaux. Ils ne reculeront devant rien pour l’acculer et le rallier à leur cause…

Les humains supérieurs aux animaux, vraiment ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, il ne s’agit pas d’une série horrifique sur des mutations à grandes échelles – non, Darwin’s Incident se centre plutôt sur un cas marginal qui fait de temps en temps la une des journaux et revient ponctuellement dans le débat public. Et on suit le quotidien de Charlie dont la vie est perturbée par la méfiance générale dont il fait l’objet. L’évolution du récit laisse place à de multiples débats, que ce soit entre lycéens ou entre terroristes, sur l’attitude à adopter face à l’existence d’un humanzee et sur ce que cela veut dire sur le traitement actuel des animaux.

Si l’ALA est un véritable groupe de terroristes qui utilisent le véganisme comme prétexte, Charlie et sa famille sont des végans ordinaires qui ne veulent de mal à personne. C’est donc l’occasion pour le manga de présenter le véganisme et de l’opposer au radicalisme auquel on l’associe trop souvent. Dans le monde de Darwin’s Incident, être végan c’est encourir le risque de passer pour un sympathisant d’attentats à la bombe. Mais ne vous y fiez pas, on ne tombe pas dans le cliché anti-végan de base. Le fonds d’idée comme la réflexion qui en est tirée sont particulièrement intéressants. De la place du règne animal en passant par les scrupules que peuvent éprouver les criminels, ce manga vous fera interroger vos principes.

Charlie est mystérieux et difficile à cerner. Il a beau être le héros, le récit nous place plutôt dans la position d’un des personnages du manga que dans sa tête : on se demande comment peut réfléchir un non-humain doté de la pensée, et on n’a la réponse à cette question que par bribes, lorsque Charlie parle (ce qu’il ne fait pas très souvent). En contraste, on a un assez bon aperçu des pensées des terroristes de l’ALA et de ce qui les préoccupe. Là aussi, un choix scénaristique qui invite le lecteur à la réflexion.

Une série montante

Darwin’s Incident est le dernier manga en date à avoir été récompensé par le Manga Taishô Award, prestigieux prix décerné aux nouvelles séries japonaises qui sortent du lot par leurs qualités, mais n’ont pas encore touché un très grand public. Le manga, tout récent au Japon, compte pour l’instant quatre tomes en VO. Si la direction que prendra Darwin’s Incident n’est pas encore tout à fait claire – entre thriller et tranche de vie SF – il est certain qu’il s’agit d’un titre tout à fait unique en son genre.