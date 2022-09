Sa préférée : la violence, la rage, l’amour

Notre histoire commence dans un village perdu au fin fond des montagnes, là, dans les Alpes Pennines. Ici, tout se sait ; alors, même si personne n’ose dire mot, il est évident que tout un chacun est au courant des atrocités qui ont lieu. Pourtant, le silence est roi. Et Jeanne ne peut le supporter. « Je voyais la faiblesse de ma mère, la stupidité et la cruauté de mon père. Je voyais l’innocence de ma sœur aînée. Je voyais tout. Et je savais que je n’étais pas de la même trempe qu’eux. Ma faiblesse à moi, c’était l’orgueil. Un orgueil qui m’a tenue vaillante et debout. Il m’a perdue aussi. J’étais une enfant. Je comprenais sans savoir. »

Ses études à Lausanne, une fois l’école terminée, sont pour elle une échappatoire. Une excuse pour fuir aussi loin que possible, pour échapper à la poigne d’un père ignoble, et peut-être aussi pour trouver sa voie ; ou plus simplement, pour se trouver elle. « J’étais gauche, incapable de rapports normaux, de conversations polies et banales, inadaptée sociale. »

Tandis que sa situation familiale continue de la hanter, tandis que son corps se rappelle encore et toujours de la douleur, Jeanne parvient à trouver un semblant de sérénité. Loin de son village natal, elle se sent respirer pour la première fois. Ici, elle découvre des relations amicales et amoureuses, s’entoure de personnes qui l’acceptent et l’aiment, explore son corps sous un autre angle, découvre le désir et la douceur.

Elle se construit une routine aussi, celle de nager dans le lac Léman ; là, dans l’eau claire, perdue entre mouvement et respiration, elle existe selon sa propre volonté, à son propre rythme. Mais le passé n’est jamais loin, et tout la ramène inexorablement à sa famille.

Dans ce roman, Sarah Jollien-Fardel propose un récit d’une force étourdissante. Ici, il est question d’émancipation. Une lutte menée pour vivre, malgré une enfance souillée et un présent difficile à naviguer. Car comment avancer lorsque le passé ne cesse de faire surface ? Chaque évènement, chaque rencontre — tout se négocie avec naïveté et incertitude, avec colère et puissance. L’autrice écrit cette histoire, qui pourrait être celle de n’importe qui, avec une plume précise, qui happe dès les premières pages.

« Mon corps est un rempart — jamais de nonchalance, de la nervosité dans les jambes pour détaler. Mon corps est un radar — détecter la présence de mon père, courber la nuque, mais garder les yeux levés, tête et épaules rentrées, la bosse de bison naîtra vite. Mon corps fait mal et je renie ses douleurs, brûlures d’estomac, ulcère à vingt ans, dos en pagaille. Mon corps n’existe pas, mon corps ne connaît ni la consolation ni la jouissance. Mon corps ne m’appartient pas. »