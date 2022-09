Suivre le GPS, jusqu'à la vérité ?

« Tu appelles Sandrine, et lui dis que tu ne viendras pas. Que tu avais oublié qu’on était vendredi. Que pour toi, depuis le chômage, la semaine et le week-end ne sont qu’un luxe, que tu as un ganglion et puis que ta robe est tachée. » Mais rien n’y fait : il faut y aller. Et Sandrine se fait rassurante, en promettant à Ariane qu’elle sera avec elle pour la guider jusqu’à la Zone Belle-Fenestre, puisque le GPS ne reconnaît pas l’adresse.

Alors que la protagoniste imagine son amie prendre de son temps rien que pour venir la chercher et se rendre ensemble sur place, la réalité est tout autre — un message sur l’écran de son téléphone, à la fois intime et froid : « Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous ». Son amie se transforme alors en point rouge sur fond de carte pixélisée. Cette étrange double existence devient le point d’ancrage d’Ariane, qui s’arme de courage pour faire honneur à son statut de témoin. Surprise : tout semble bien se passer.

Jusqu’au lendemain, où Sandrine disparaît. John, son fiancé, n’arrive pas à la joindre. Après avoir envoyé un dernier message à Ariane pour la remercier d’être venue, plus rien. Aucune trace de la jeune femme, comme si elle s’était évanouie dans la nature — en dehors de ce point rouge. Car le partage de localisation n’a pas été coupé : ainsi, Ariane sait exactement où se trouve son amie, la suit irrémédiablement du regard, comme si elle avait décidé de partager cette épopée uniquement avec elle. Un autre secret qui n’appartient qu’à elles.

Premier arrêt : le lac où elles se sont rencontrées pour la toute première fois. Grâce à cette connexion avec son amie, Ariane n’a pas besoin de quitter son appartement pour voyager, ou voir le monde — alors, égoïstement, elle fixe ce point rouge avec bonheur.

Jusqu’à la découverte d’un cadavre calciné — celui d’une femme, dont il ne reste qu’un bout de jambe —, à l’endroit exact où Sandrine et son point rouge se trouvent. Pourtant, l’écran indique que l’amie d’Ariane est encore en mouvement. Qui était cette personne, à présent morte ? Et si c’était Sandrine, comment expliquer ce point rouge qui ne cesse de parcourir les hectares quadrillés sur son écran ? Commence alors une enquête en solitaire, entre le monde réel et le celui, pixélisé, du GPS, dans l’espoir de découvrir la vérité.

« Tes yeux sont arrimés à l’écran. Si tu les levais, ta respiration se couperait, et tu chuterais. [...] Si tu fais le moindre faux pas, le GPS te le signale : le point s’éloigne, le temps de trajet augmente. C’est comme si tu jouais à cache-cache niveau facile. Tu tiens la carte entre tes mains. Tu peux orienter le monde selon ta volonté. »

Avec ce nouveau roman, Lucie Rico nous propose une histoire intime racontée à la manière d’un thriller. Étourdissant entre autres de par ce choix d’écrire à la deuxième personne du singulier, GPS l’est d’autant plus de par sa capacité à brouiller les frontières entre l’imaginaire et le réel. À sa manière, la protagoniste tisse son propre récit, de manière à naviguer à travers les flots tumultueux de la vie.

L’amitié, la mort, le deuil, l’incompréhension d’un futur qui nous fait peur, les changements qui viennent encore et toujours nous déstabiliser. Ce roman a de quoi faire réfléchir, et surtout de quoi émouvoir... Une belle découverte d’une autrice qui saura sûrement encore nous surprendre !