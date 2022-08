Le tournage de la série Les Lions de Sicile a commencé

En août, malgré un temps torride, le tournage de la série télévisée tant attendue sur Les Lions de Sicile a débuté à Rome. Cette série est basée sur le best-seller du même nom - un succès éditorial international publié dans plus de 30 pays et qui s'est vendu à environ 1 million d'exemplaires - écrit par Stefania Auci et publié en Italie par Nord. Il s’agit d’un roman historique dont le premier tome, I Leoni di Sicilia, a été publié en Italie en 2019 et le second, L'inverno dei Leoni, en 2021.

I Leoni di Sicilia raconte l'histoire épique de la famille Florio, entre amour, succès entrepreneuriaux (du soufre au Marsala, en passant par les conserves de thon), passant des soulèvements révolutionnaires et guerres tout au long du XIXe siècle jusqu'à l'unification de l'Italie (1861).

« Un success story italienne »

Il s'agit d'une production de Disney+ Italie. Le metteur en scène et producteur créatif est Paolo Genovese : « Je ressens une grande responsabilité : celle de mettre en images une saga très appréciée et qui a atteint des sommets, pour la production colossale, qui représente un beau pari de Disney+ Italia, et surtout pour la conscience de raconter une belle et positive success story italienne. »

En effet, il explique : « D’habitude, nous exportons le côté pathologique de l'Italie, la mafia, la camorra, enfin cette fois-ci nous envoyons à l'étranger la capacité entrepreneuriale italienne à travers l'histoire des Florio. »

Le tournage, entre Rome et la Sicile

Le projet est réalisé par Francesco et Federico Scardamaglia pour Compagnia Leone Cinematografica et par Raffaella Leone pour Lotus Production et Marco Belardi. La série durera huit épisodes et a été écrite par Ludovica Rampoldi et Stefano Sardo.

Le défi est également de pouvoir reproduire fidèlement les emplacements des Florio. Alors, où le tournage aura-t-il lieu ?

Genovese explique à Ansa comment se dérouleront les travaux sur le plateau : « Nous avons retrouvé à Cefalù le port de Palerme qui n'existe plus, deux quartiers de Palerme ont été fidèlement reconstitués à Videa à Rome, tandis qu'en Sicile, nous nous rendrons sur l'île de Favignana, dans les caves de Florio à Marsala et dans d'autres lieux de Palerme. »