On dit pourtant que Ça n'arrive qu'aux autres

« Ce qu’elle fait ce soir ? Anna hésite à inventer une soirée chez un ami où elle serait invitée, mais elle n’a jamais su mentir, il comprendrait tout de suite. Elle dit la vérité : rien. Et toi ? » Voilà comment d’un simple bonjour, d’une simple cigarette, quelques phrases jetées par l’un ou l’une, Anna et Jonas finissent par se rendre chez le jeune homme. Ils ont commencé à boire en chemin, échangent sur différents sujets sans que le silence ne s’installe. Désinhibés par l’alcool qui coule dans leurs veines, ils s’embrassent, avant d’aller plus loin.

Quelques mois plus tard, le même schéma se répète ; des discussions, une quantité astronomique d’alcool qui finit par assommer Anna. Elle perd connaissance plusieurs fois, ne se souvient pas de certains moments – comment, par exemple, elle a traversé le jardin pour arriver jusqu’au terrain de jeux, ou comment elle se retrouve allongée sur le lit de Jonas. Elle se souvient, en revanche, de la surprise, l’incompréhension, alors qu’elle sent qu’il lui retire son jeans. Elle tente de se débattre, dit « non » à plusieurs reprises, mais son état l’empêche de bouger, de hurler – et qui l’entendrait ?

Anna aura longtemps du mal à utiliser le terme « viol » pour décrire ce qu’il lui est arrivé. Car nommer les choses leur donne du pouvoir, de la substance. Et elle ne peut se résoudre à accepter qu’une telle chose se soit produite. Elle a trop peur, ne se sent pas d’accepter ni d’affronter cette réalité. Pire encore, le mot « victime » : après tout, les victimes « ce sont les autres, jamais soi-même, pas elle, pas Anna ». Pourtant, elle finit par comprendre que cette étiquette est devenue la sienne. Or, si elle est une victime, cela fait-il automatiquement de Jonas un agresseur ? Un criminel ?

Alors commence la remise en question, la déferlante de doutes : peut-être qu’après tout, elle a imaginé ce qui s’est passé. Et puis, Jonas est un type gentil, correct, drôle, intéressant, avec qui elle a apprécié discuter. Il n’a rien de l’inconnu cagoulé qui attend au coin d’une rue sombre pour vous sauter dessus sauvagement, la bête contre laquelle on met en garde toutes les jeunes filles.

Bettina Wilpert s’empare d’un sujet d’actualité compliqué. Il est facile de s’attendre à un autre récit sans valeur additionnelle ; pourtant, l’autrice propose de plonger dans la fameuse zone grise dans laquelle le terme « viol » existe.

Dans ce roman, chaque personnage est comme appelé à témoigner à la barre. Amis, proches, famille ; ils défilent les uns après les autres pour donner leur avis sur la question, évoquer tel moment, tel mot prononcé, telle interaction, le tout pour aider à démêler ce nœud. Certains, comme Daria, la sœur d’Anna, sont catégoriques : ce qu’à fait Jonas est impardonnable.

D’autres, comme la mère du jeune homme ou sa plus récente petite amie, offrent une autre version : Jonas est une bonne personne, respectueux des femmes, poli, attentif et gentil. Jamais il n’aurait pu faire une chose pareille, pas de débat là-dessus. Jonas lui-même affirme qu’Anna était consentante, puisqu’il a pris le temps de lui demander s’il devait mettre un préservatif. D’après lui, ils avaient trop bu et clairement, le rapport qu’ils ont eu n’a rien eu de mémorable. Mais de là à parler de viol ? Il ne comprend pas comment Anna peut l’accuser de la sorte.

À naviguer entre tous ces points de vue et ces commentaires, qui se contredisent souvent, la vérité ne s’impose à aucun moment comme une évidence, même pour le lecteur. Pourtant, Wilpert écrit avec une grande intelligence et une considération très sensible. Ce récit remet en question nos valeurs en tant que société, la façon dont nous abordons ces sujets de violence innommable, dont nous considérons les victimes. Ça n'arrive qu'aux autres agit comme une représentation de l’état actuel de la justice, ses failles, mais aussi comme une invitation à faire mieux, ensemble.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles