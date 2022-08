T'zée d'Appollo et Brüno: une somptueuse tragédie africaine

Si le pays où se situe l'action de T'zée est imaginaire, les ressemblances avec le Zaïre de Mobutu sont nombreuses. Le chef militaire à la tête du pays, T'zée en personne, adopte des tenues qui rappellent celles du maréchal congolais, tandis qu'un catcheur habillé en costume de colon occidental se fait appeler Police belge et que les décors, le rôle du fleuve, les costumes traditionnels, font sans cesse penser à la RDC. Cependant, cet album est tout sauf un récit à clef où il faudrait reconnaître les protagonistes pour saisir le sens secret de l'histoire. Au contraire, rien n'est plus limpide que cette fable très sombre, où le chef d'État est soudain mis hors d'état de nuire et ceux qui l'entouraient sont condamnés soit à fuir soit à s'emparer du pouvoir.

Dans ce climat de guerre civile, plusieurs protagonistes vont devoir opérer des choix majeurs, au risque de leur propre vie et de leurs proches : Hippolyte, le fils de l'ancien dictateur, posé, intellectuel, rationnel ; Bobbi, la dernière épouse en date de T'zée, mannequin d'origine angolaise, qui accorde un pouvoir immense à la sorcellerie ; Walid, presque Libanais, mais pas tout à fait, trafiquant de tout et du reste... Puis d'autres personnages hauts en couleur, comme Papa Mokawenza 1er, roi de la sape et quelques catcheurs d'anthologie.

Lutte des castes

Mêlant dans ses cinq actes et dans un arrangement habile le terrain politique, la magie noire, la culture populaire et les enjeux financiers, Appollo tresse un récit épique où le surnaturel et la violence sont les deux pistes auxquelles les humains ont recours pour dépasser leur propre impuissance. Dans cette dictature qui se délite, la peur est peut-être un moteur plus puissant encore que la cupidité : quand l'échiquier est renversé, il est trop tard pour remporter la partie, la seule stratégie qui porte ses fruits est de courir en ligne droite vers la frontière la plus proche. S'il n'est pas déjà beaucoup trop tard... Car l'heure des règlements de comptes a sonné.

Pour la mise en images de ce projet colossal (pourvu que le correcteur ne change pas en... colonial) Brüno déploie les trésors graphiques qu'il a amassés au cours de sa carrière de bédéaste. Jamais les à-plats noirs qu'il chérit plus que tout n'ont été aussi efficaces pour rendre à la fois l'atmosphère lourde et la tension moite. Les scènes de nuit sont nombreuses, les visages sont emplis d'ombres et les rêves se passent au fond de l'eau. Autant de surface de cases que le noir vient envahir sans la moindre nuance. La mise en couleur de Laurence Croix sublime encore les dessins tout en rondeur, qui rappellent bien souvent l'alternance des traits et taches noirs sur clair des fourrures de léopard et des peaux de zèbres.

De la même manière que les personnages sont grisés par leur stature hors norme, si proches du pouvoir qu'ils peuvent s'enflammer à tout moment, les lecteurs sont subjugués par la pureté de ces images magnifiques et frappantes, qui racontent la violence, la déroute et le carnage. Un très, très bel album.