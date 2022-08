Mon mari dort dans le congélateur : un thriller frig-horrifique

Quand Nana a épousé Ryô, elle était sous le charme. Il était si beau, souriant et serviable. Mais après le mariage, il a arrêté tous ses petits boulots pour traîner à la maison et a commencé à devenir de plus en plus violent. C’est aujourd’hui que Nana l’assassine enfin. Ça n’a pas été trop difficile, le plus dur aura finalement été de tirer le cadavre dans le congélateur industriel pour glaces de leur remise. Comme ça, le corps ne se putréfiera pas et l’odeur n’alertera pas les voisins.

La seule ombre au tableau c’est que… Ryô rentre à la maison le lendemain, comme si de rien n’était. Nana aurait-elle tout imaginé ? Pourtant, il y a toujours un corps dans le congélateur. Même si ce Ryô semble un peu différent du premier, la résolution de Nana n’a pas changé. Elle n’aura qu’à le tuer une seconde fois. Mais est-ce qu’elle ne serait pas juste en train de perdre la raison ?

Adaptation d’une nouvelle japonaise à succès, ce manga-thriller avance à un rythme aussi effréné que glaçant. Le suspense qui se construit nous tient en haleine d’un bout à l’autre, faisant de Mon mari dort dans le congélateur un page-turner extrêmement prenant. Si le meurtre survient à la page 2, c’est bien parce qu’ici, le mystère est « qui est vraiment la victime ? »

C’est extrêmement bien ficelé et il y a trop de possibilités pour qu’on puisse deviner la fin. Nana semble tout à fait saine d’esprit au lecteur : son mari avec les menaces que cachent son sourire, se révèle en revanche plutôt inquiétant. Est-ce qu’il sait que sa femme l’a tué la veille ? Et la voisine qui vient s’y mêler, a-t-elle vu quelque chose ? Et Nana peut-elle vraiment faire confiance à cette vieille connaissance qu’elle recroise par hasard et qui a l’air prête à tout lui pardonner ? Les fils scénaristiques sont multiples, et on se demande bien dans lequel Nana finira par se prendre les pieds.

Le cadrage met l’accent sur les peurs et les angoisses de Nana, et les dessins modernes et soignés n’en sont pas moins dramatiques. Ryô est vraiment glaçant et l’ambiance de leur petite maison conjugale vaut tous les hôtels coupés du monde. Imaginatif, effrayant, prenant et unique, Mon mari dort dans le congélateur nous happe dans son ambiance inquiétante. On n’en peut plus, donnez-nous la suite (et fin) !