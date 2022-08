SPLINES : utopie, par interpolations topographiques

L’autrice, ici, invite à parcourir une architecture poétique de l’humain, à travers l’affect que laisse, comme une trace, un moment, un endroit, sur nos âmes. Chaque nouvelle fonctionne comme une photographie, une cartographie ouverte à la navigation spirituelle et émotionnelle. Il est facile de se sentir déstabilisé — pourtant, dès le premier paragraphe, il devient impossible de descendre en marche.

On retient notamment la nouvelle d’ouverture, « Cromlech » : à mi-chemin entre un dictionnaire imaginaire, où les mots surprennent et font sourire, et la découverte d’un peuple qui vit entremêlé avec la nature environnante. Dès les premières pages, donc, un champ des possibles linguistiques, sociologiques, à travers les mots de narrateurs et narratrices aux limites fluides, à l’existence incertaine, fusionnelle.

L’attention s’arrête aussi sur les quelques pages qui retracent le portrait de « Sophie », des plus émouvants. Il ne suffit que de quelques évocations, un soupir, ce silence qui dure, qui brise. Le souvenir d’une vie passée, au creux d’une époque sombre, douloureuse. Un regard en arrière, afin de mieux aborder le futur — peut-être.

La nouvelle « Pour de vrai », elle, est un cri de guerre, tout en douceur. Description de l’apprentissage du kendo, sport ancestral japonais, où la voix accompagne le geste. Autrement, le coup n’est pas pris en compte. On gagne donc par le cri, cette projection vocale puissante, hargneuse, libératrice. Le tout, avec une conclusion qui frappe au cœur : « Les commentaires sont unanimes. Les filles font plus peur que les garçons. Les filles se battent mieux. Les filles se battent pour de vrai. Pour de vrai. »

SPLINES est un livre-objet inclassable. La proposition d’un voyage intemporel — avec un va-et-vient, tel un ressac, entre un passé revisité et un futur imaginé, espéré —, l’observation d’une société aussi éthérée qu’ancrée dans nos réalités actuelles, la dérive poétique et l’exploration de la langue française, en profondeur, et au-delà des possibles. Luvan tisse, au fil de ces nouvelles, un univers personnel, intime, franc, dans lequel il est propice de se perdre. Plus qu’un souhait de compréhension, l’autrice propose de ressentir les mots, le monde.

Et, pour accompagner cette heureuse divagation littéraire, l’artiste Nacha Vollenweider donne naissance à des entractes en noir et blanc. Tels des portraits, ces illustrations offrent une dimension unique aux textes de Luvan, les sublimant ou en extrayant un détail. On s’y attarde sans gêne, intrigué par la signification de ces traits épais, riches.

Le tout, pour un moment unique de littérature — au-delà des frontières, du temps, de la réalité.

