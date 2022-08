La mémoire amputée : au fond de soi, les autres

« Regarde-toi par exemple : que t’est-il arrivé à toi pour te transformer en ce que tu es devenue ? Essaie de remonter dans ta mémoire, et ce que tu en tireras te permettra de bien me connaître pour mieux parler de moi et tu comprendras pourquoi je suis ce que tu vois. » Un chemin mémoriel qui semble, à première vue, contre-intuitif. Pourtant, Halla s’exécute, se lance dans ce processus qui l’oblige à regarder au plus profond d’elle-même.

Ainsi, elle écrit sa vie, de manière décousue, dans une chronologie souvent fragmentée. Elle revient sur les moments marquants, les leçons de son grand-père, ses rêves et ses espoirs de petite fille, puis plus tard d’adolescente. Le tout, ponctué de chants qui tonnent, chargés d’électricité et d’émotion : des chants qui marquent avec justesse les tournants d’une vie où le destin mène vers des destinations toujours plus surprenantes.

La Mémoire amputée est un roman à couches multiples. D’abord, il s’inscrit dans la lignée des récits à nature initiatique, retraçant l’enfance d’Halla, surnommée « Petite Mère » dès son plus jeune âge : on la découvre petite, physiquement fragile, innocente, et pourtant déjà lucide, curieuse, effrontée. On la voit grandir, s’interroger, s’insurger — principalement contre sa nature de femme.

Elle remarque très vite le fossé qui se creuse entre les hommes et les femmes de sa famille, de son village ; d’un côté, l’action et l’aventure — de l’autre, la passivité et l’obéissance. Si bien qu’elle n’attend qu’une chose : le moment où elle pourra enfin devenir un homme. On la voit cependant devenir une femme à part entière, condition qu’elle finit pas accepter. Femme aux multiples expériences et carrières, qui s’épanouit notamment grâce au chant, à travers le pouvoir des mots. Femme, mère, créature et créatrice, elle avance avec son instinct comme seule réelle boussole.

La Mémoire amputée est aussi un ouvrage qui part d’une existence considérée comme unique pour finalement relater celle de toutes les femmes, génération après génération. « Du fond et tout au long de ma plus petite enfance, images de femmes aimées ou rejetées, méprisées ou affrontées, mais toujours indissociablement plantées sur le bord de ma destinée, comme des panneaux routiers, des signaux lumineux que nul conducteur ne saurait impunément ignorer sans exposer dangereusement sa propre vie. »

Halla porte en elle la vie des femmes de sa famille, de son entourage, ses ancêtres, mais aussi celle des femmes qui n’ont jamais croisé son chemin, ou qui n’ont pas encore vu le jour. Elle devient l’allégorie d’une expérience à la fois individuelle et collective, faite de violence, de déception, de limitations sociétales et religieuses, économiques et académiques. L’une des grandes figures de cette souffrance, la voici incarnée par le père d’Halla : un père qu’elle aime démesurément, malgré ses nombreux travers, son égoïsme et, pire que tout, ce qu’il fait subir à sa fille. Un acte inavouable, tabou, qui la marque au fer blanc — un souvenir qu’elle avait, tant bien que mal, enfoui au fond d’elle-même, avant de s’obliger à le dessabler.

Enfin, La Mémoire amputée devient, à travers l’autrice et les mots qu’elle offre, un miroir d’une Afrique meurtrie, déchirée par les conflits. En filigrane, la colonisation et sa barbarie, ses méfaits, les cicatrices que laisse cette infamie sur les âmes, les corps. Halla voit ainsi son peuple s’opposer aux autorités coloniales, désespérément. Une épreuve qui demeure en elle, des années après, souvenir bouillant et douloureux qui coule dans ses veines.

Werewere-Liking étonne par sa perspicacité, sa justesse, en proposant ici un récit fascinant, empli de sagesse, et qui résonne aujourd’hui encore de par sa tonitruante vérité. Un bravo aux éditions Les Prouesses pour faire vibrer cette littérature qui mérite de rayonner, vingt ans après sa publication originale.