Les Années Super-8 d'Annie Ernaux et David Ernaux-Briot

À la fin de l’hiver 1972, Annie Ernaux et son mari Philippe Ernaux achètent une caméra Super Huit Bell et Howell. Premier filmeur, Philippe Ernaux conserve ce rôle de 1972 à 1981, Annie et leurs deux fils Éric et David devenant les sujets filmés.

En revoyant des années plus tard ces films de famille tournés sur neuf années, Annie Ernaux s’interroge. Garder la trace des moments de bonheur et des choses belles, c’est naturellement ce désir qui parcourt les images. Filmer ce que jamais on ne verra deux fois : la promenade sur le lac d’Annecy, dans les gorges du Fier, les premières descentes à ski de David ou les premières brasses d’Éric. Mais quelle histoire d’une famille de la classe moyenne des années 70 se raconte à travers ces fêtes de Noël, ces grands-parents souriants, ces paysages d’Ardèche sur lesquels s’attarde la caméra ?

Il lui est apparu que ces images constituaient non seulement une archive familiale, mais aussi un témoignage sur les goûts et les aspirations d’une classe sociale de la décennie qui suivit 1968.

Ces images montrent les habitudes d’une famille de classe moyenne tiraillée entre les attraits de la société de consommation naissante et des aspirations plus intellectuelles qui transparaissent dans le choix de destinations dépaysantes loin du tourisme de masse ; au Chili à l’époque de l’Unité Populaire de Salvador Allende ou encore dans l’Albanie pro-maoïste.

Dès 1977, il n’y aura plus de repas d’anniversaire, plus de moments d’intimité familiale filmés. La rareté des corps et des visages sur les images au fil des bobines traduit l’éloignement d’un couple et derrière l’image de la jeune mère lisse qu’incarne Annie Ernaux à la caméra, elle ne peut s’empêcher de se souvenir qu’il y a une femme taraudée secrètement par la nécessité d’écrire.

Ce film est aussi l’occasion, pour eux, d’évoquer des années déterminantes de la vie d’Annie Ernaux. Il fallait des mots pour donner sens à ce temps muet et complexe, ces bribes d’une vie familiale prises de manière invisible dans l’histoire de l’époque. Annie et David Ernaux ont décidé de les poser sur ces images. Ce serait un fragment intime et universel d’autobiographie familiale.

Le film sera diffusé sur Arte le mercredi 14 septembre 2022 à 22h50 et disponible sur arte.tv du 07/09/2022 au 19/10/2022. Il sortira en salles le 16 décembre prochain.