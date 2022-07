La Clé des Champs : mystère et aventures dans le monde des voleurs...

Robine, pour qui la date de son Initiation approche, n’est pas sereine. En fait, l’inquiétude ne cesse de lui tordre le ventre, parce qu’elle cache un secret inavouable : elle n’aime pas voler. Or pour devenir Initiée, elle aura besoin de réaliser un vol — mais pas n’importe lequel ! Un vol périlleux, impressionnant, formidable. Digne d’une vraie voleuse.

Alors que son frère, de peu son aîné, passe son Initiation, la coutume veut que chaque membre de la famille lui offre, à son retour, un objet volé, afin d’honorer sa bravoure. Lorsque Robine déroge à la règle en lui offrant un cadeau qu’elle a confectionné elle-même, c’est le drame. Désemparés, et parfaitement désespérés, ses parents décident de l’envoyer à l’école des voleurs. Du jour au lendemain, Robine est obligée de quitter sa maison et tous ses repères, pour intégrer un établissement qui remet ses élèves sur le droit chemin du chapardage…

Après La Passe-Miroir, Les mystères de Laripsem, ou encore Norman n’a pas de super-pouvoir, le Concours du premier roman jeunesse des éditions Gallimard, en collaboration avec Télérama et RTL, nous offre une nouvelle pépite : La Clé des Champs, par Audrey Faulot. Ce premier roman s’inscrit dans la lignée des précédents, avec une originalité rafraîchissante et un univers imaginé et retranscrit avec soin.

Ce récit, bien qu’adressé à un jeune public, à de quoi séduire les plus grands, grâce à une plume agréable et une invitation à s’évader — sans mauvais jeu de mots. Typique des traditionnelles « school story » telles que Harry Potter par le passé, et bien d’autres par la suite, la prémisse peut sembler peu originale aux premiers abords, mais parvient très vite à se distinguer et attraper au vol.

Un détail qui charme, notamment, est le soin que l’autrice prend à trouver des noms pour honorer différentes figures célèbres dans l’univers du vol ; Robine, par exemple, pour Robin de Bois. On retrouve aussi des noms tels que Phulan, Gavroche, ou encore Coërse. On notera aussi une attention à un « casting » hétéroclite : un garçon épileptique, une autre élève née avec une main en moins (tout en étant la plus brillante en classe !), un couple (discret au début, certes) LGBTQ, des orphelins, et une diversité ethnique très appréciée, qui a toute sa place dans ce roman.

Un autre détail amusant : le fonctionnement bien particulier de cette école de voleurs, régi par une grande règle d’or — « Ne jamais voler un voleur ». Le jour de repos n’est pas le dimanche, mais le mardi. Le matin, à la cantine, une myriade de confitures, mais aucune tranche de pain pour en faire une tartine convenable. Pour le repas de midi, deux entrées, mais aucun dessert. Ou encore, un espace de détente pour les élèves, le Bloc, mais pas un seul siège qui y serait vraiment confortable…

Parce qu’apprendre à être un bon voleur, visiblement, nécessiterait de toujours être sur le qui-vive, ou jamais tout à fait satisfait ?

En dehors de l’enquête qui se dessine après quelques chapitres, et les différentes (més) aventures de Robine dans cette école de voleurs, Audrey Faulot propose de réfléchir à quelques thématiques sociétales, comme celle de l’acceptation malgré la différence. Dans une communauté où le vol a une place de choix, gagner sa vie honnêtement est une anomalie — bien que, comme on le découvre au fil des chapitres, certains n’aspirent qu’à cela. L’autrice invite donc à l’ouverture d’esprit, à l’empathie, ainsi qu’à se libérer des choix que les autres peuvent nous imposer…