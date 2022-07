  L'ours de Ceaucescu : la chute de l'empire roumain  

Autant le dire tout de suite, L'ours de Ceaucescu est un tour de force : à la fois drôle et émouvant, subtil et politique, ce panorama de quelques citoyens roumains à la veille de la chute du régime se lit avec délectation de bout en bout. Composé de petits chapitres centrés sur la vie de personnages qui ne semblent avoir en commun que leurs déboires avec les agents de la sûreté à Bucarest (mais qui n'en avait pas, à l'époque ?), ce récit débouche sur un final flamboyant et misérable, à l'image du communisme autoritaire et dévoyé entretenu pendant plusieurs décennies par le peu reluisant Nicolae Ceaucescu.

Et les détails qui semblaient n'avoir aucune importance dans les chapitres qui précédaient prennent soudain une ampleur historique.

Plus qu'un bon scénario

Au-delà de l'histoire soigneusement tressée par Ducoudray, il faut souligner l'habile mise en images pâteuses et ternes, dues aux talents conjugués de Gaël Henry au dessin (et à l'encrage irrégulier, qui rend palpables les contours flous de ces histoires délirantes) et de Paul Bona à la mise en couleur (oubliez les teintes vives, tout ici est passé et fané comme un mur de cimetière à l'abandon, c'est délicieux).

La mise en scène change d'un chapitre à l'autre, tantôt proche des personnages dans des découpages horizontaux très cinématographiques, tantôt beaucoup plus imagés, déroulant des planches entières sans dialogue, mais bourrées de péripéties visuelles, à la limite du burlesque ou du cinéma d'action muet.

Au delà du réel

Peut-être que la vraie force de ce joli projet est de ne jamais emprunter les chemins très (trop ?) fréquentés de la bande dessinée documentaire, qui ont certes leurs forces, mais qui auraient été ici moins efficaces que ces récits bourrés d'imaginaire, qui font surgir le surréalisme et l'absurde là où on ne les attend pas vraiment. En inventant des personnages totalement fictifs et en leur donnant un corps et une personnalité, L'ours de Ceaucescu rend tangible et proche un régime pourtant inhumain et disparu il y a près de trente-trois ans.

Pour couronner le tout, et puisque l'on vient de parler de plantigrades, il n'y a pas un ours dans cette histoire, comme le laisserait entendre le titre, mais deux. Un adulte et un ourson. Ce détail à lui seul justifierait de s'intéresser à cet album très recommandable.

Si vous ne savez pas quoi lire cet été, cet automne ou mieux encore cet hiver et tous ceux qui suivront, foncez en librairie et emportez ce livre. Plaisir et dépaysement garantis.