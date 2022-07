Reine de coeur, un roman qui explore les traumatismes liés à la guerre

Akira Mizubayashi explore dans ce nouveau roman les mêmes thèmes que dans son précédent livre Âme brisée (Gallimard, 2019) : la musique et l’humanisme qu’elle incarne face à la barbarie de la guerre. En effet Reine de cœur a de nouveau pour cadre la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt la « Guerre de quinze ans » (1931-1945), comme l’appellent les Japonais (la guerre a commencé plus tôt sur le front asiatique). De nouveau aussi, l’auteur a recours à la filiation pour dérouler son histoire. En effet dans ces deux romans ce sont les enfants ou les petits-enfants des personnages principaux qui racontent l’histoire de leur ancêtre.

Le sujet est d’autant plus intéressant que le théâtre asiatique de la Seconde Guerre mondiale est peu connu en France. Si l’on sait que le Japon à cette époque était soumis à une dictature militaire et à une propagande intense, on sait moins ce que cela a représenté pour la population. Or la trame essentielle du roman consiste à explorer les dégâts causés par cette guerre sur les soldats.

La scène inaugurale notamment est magistrale et marquante. Le héros, un jeune soldat appelé sur le front alors qu’il est étudiant en musique, reçoit l’ordre de son supérieur de décapiter un prisonnier chinois. Il doit obéir sous peine de haute trahison. Tout en lui se révolte contre ce geste, mais il n’a pas le choix. On retrouve le héros plus tard, à la fin de la guerre, dans un hôpital militaire où il est en proie à des crises de délire dans lesquelles il répète : « je suis la guerre ».

À travers ce personnage, Mizubayashi évoque le traumatisme qu’a représenté la guerre pour beaucoup de Japonais.

L’auteur, qui vit à Tokyo et a été professeur de français à l’université pendant plus de trente ans, rédige ses livres en français. Bien que ce ne soit pas sa langue maternelle, il écrit dans un style impeccable, nourri de vocabulaire précis, et possède ce talent si précieux des écrivains pour décrire au plus près les émotions des personnages.

« Je suis allé à Hiroshima, et c’est à Hiroshima que j’ai vu subitement la possibilité d’un roman qui conteste les zones de catastrophes engendrant des fantômes. La zone de catastrophe par laquelle je me sens le plus concerné, c’est la guerre de Quinze ans, entre 1931 et 1945. C’est une période que je n’ai pas connue, mais que je vis par procuration, parce que mon père l’a douloureusement vécue. (...) Je suis hanté par cette période de la guerre coloniale et fasciste », expliquait-il au micro de France Culture le 18 juin 2020.

De même que l’auteur, la population japonaise a été très fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale. En nous montrant un jeune homme sensible et sympathique broyé par la guerre, ce livre nous rappelle la cruauté des conflits.