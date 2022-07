De la tyrannie : comment éviter que le pire n'advienne

Certains redoutent que les écologistes ne les empêchent d’abuser de leur liberté de polluer, d’autres constatent que le droit de manifester ou de faire grève est déjà largement mis à mal par les autorités. Dans les deux cas, une même question se pose : comment se préparer à résister et à défendre la démocratie, ce vieux truc, qui paraît parfois abstrait, mais qui repose sur des piliers bien concrets ?

La question semble d’autant plus cruciale au moment où en France on célèbre les 80 députés qui ont voté le 10 juillet 1940 contre la loi qui accordait des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, et qu’aux États-Unis l’enquête sur l’assaut du Capitole montre que Donald Trump en personne a largement soutenu les séditieux dans le but probable de revenir au pouvoir par la force, à défaut d’avoir réussi à se maintenir par les urnes. Elle se pose régulièrement à mesure que les mois et les années s’écoulent et qu’on attend toujours que des sanctions soient prises contre ceux qui ont crevé des yeux et arraché des mains, nassé et maltraité de simples manifestants pendant la crise des Gilets Jaunes.

N’est-il pas inquiétant aussi de savoir que les lois d’urgence établies après les attentats de Paris sont entrées dans le droit, puis que les mesures temporaires liées à l’épidémie ont elles aussi été pérennisées, comme si l’état d’exception était systématiquement appelé à devenir une nouvelle norme ? Maintenant que l’extrême droite s’est installée dans les travées du Palais Bourbon et compte bien utiliser cette institution comme marchepied pour étendre ses tentacules, on imagine avec effroi ce que ces lois offriraient comme latitude d’action à un ou une président(e) qui chercherait par la violence à soumettre les mouvements d’oppositions (toute ressemblance avec la doctrine suivie par les deux derniers ministres de l’Intérieur est purement fortuite et volontairement fictionnelle).

Bref, pour d’innombrables raisons qu’il serait impossible et inutile d’énumérer ici, il est crucial de lire De la tyrannie (vingt leçons du XXe siècle), bref essai éclairant rédigé par l’historien américain Timothy Snyder et illustré dans cette édition par Nora Krug.

Une table des matières éloquente

La thèse de Thomas Snyder est simple : la démocratie est une chose fragile, sans cesse attaquée par des forces qui gagneraient beaucoup à ce que le pouvoir soit plus autoritaires et les libertés moins généreuses. Mais personne n’a pour mission de défendre la démocratie elle-même, si les citoyens n’y veillent pas. Il faut donc garder l’œil ouvert, réagir, apprendre à résister, même à toute petite échelle, parce que c’est de la passivité de tous que naît la plus grande menace pour nos régimes.

Pour étayer ses arguments, Timothy Snyder va chercher ses exemples dans la montée du nazisme et du fascisme, ainsi que dans le processus de mise à pied des pays satellites par le pouvoir soviétique sous Staline. Ce sont des exemples historiques simples, relativement proches, suffisamment parlants aux oreilles attentives des premiers lecteurs américains. On peut s’étonner que l’auteur ne s’intéresse pas à la manière dont les États-Unis ont au cours de la même période, réglé par la terreur et dans le sang les sursauts démocratiques qui avaient élus, dans les pays d’Amérique centrale notamment, mais pas que, des chefs d’État qui avaient pour programme de virer à gauche et de s’affranchir de la mainmise étasunienne sur leurs affaires intérieures.

Mais ce n’est pas si grave, au fond, car les mécanismes qu’il met en lumière sont bien réels, même si les exemples historiques qu’il a choisis nous semblent d’une partialité parfois étonnante. Son parcours lui permet de formuler d’éclairantes leçons au sujet de l’importance capitale de la vérité dans un monde désinformation, du rôle du journalisme et des institutions, mais surtout — c’est là la vraie morale à tirer de ses relectures de l’Histoire — de la place primordiale de la résistance individuelle, de l’action juste, comme élément fondateur de toutes les formes de contre-pouvoirs collectifs.

La version mise en images par Nora Krug est moins une bande dessinée qu'un essai illustré, mais l'apport des couleurs, des dessins, collages et photos retravaillées au propos du livre est indéniable. L'illustratrice trouve à chaque fois des commentaires visuels suffisamment forts pour tantôt atténuer le propos dur du texte, tantôt pour magnifier, par l'image, la justesse des propositions.

Un album à mettre entre toutes les mains dès le début de l'adolescence, surtout celles qui ne pensent pas que la politique est l'affaire des autres ou, pire encore, des élus. Bref, un livre qui devrait figurer dans tous les CDI et les médiathèques, pour que les plus jeunes puissent faire la morale aux vieux cons qui votent mal ou ne votent pas.

À ceux qui rêvent que le monde retourne à un âge d'or fantasmé alors qu'il fonce vers le futur, tout simplement, qui parfois, rime avec... droit dans le mur.

