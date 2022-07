Les éditions Thélème rachetées par RBmedia, spécialiste des livres audio

Connu des tribunaux pour un procès qui l’oppose aux éditeurs américains, l’Internet Archive ne s’en laisse pas conter. Montée en 1996, cette organisation possède désormais la plus grande base de données au monde. Une sauvegarde non seulement d’internet, mais plus encore d’œuvres, concerts, livres, images, et on en passe et on en oublie. Le tout, avec un nouveau siège social, installé à Vancouver, pour sa division canadienne.