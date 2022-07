Le petit monde de Machida : faites le plein de gentillesse

A priori, Machida a tout de l’intello taiseux à lunettes. Mais en fait, il n’a pas de très bonnes notes. À la maison, il s’occupe de ses cinq petits frères et sœurs, règle les conflits, prépare les repas. Ce n’est pas pour autant qu’il est doué en cuisine – la plupart du temps, on mange œufs au plat. Si Machida se pense ordinaire, c’est parce qu’il n’est pas conscient de son plus grand talent : sa gentillesse hors du commun. Aider les autres lui vient naturellement. Il rend le quotidien de ceux qui l’entourent un peu plus lumineux. Peut-être que son amitié naissante avec sa camarade Inohara va le lui faire réaliser…

Des cours au lycée, des recettes de cuisine disséminées au fil des pages, des relations humaines qui évoluent doucement et tout en nuance : avec Le petit monde de Machida, on savoure un slice of life sensible et joyeux. Il ne s’agit pas ici de nous dépeindre un monde artificiellement heureux, mais plutôt de mettre en lumière les petites joies du quotidien, et la douceur qui se dégage de la répétition des mêmes actions chaque jour. La famille de Machida est animée et vivante, entre la mère irresponsable et la bande de petits frères et sœurs à qui il arrive toutes sortes d’aventure à l’école.

Machida lui-même est un héros plutôt surprenant, auquel on s’attache vite. De prime abord assez apathique, on en vient à le connaître à travers sa gentillesse envers les autres. Puisqu’il se connaît si mal lui même, le lecteur prend le point de vue de l’entourage du jeune garçon, ce qui rend ce manga tout à fait immersif : c’est comme si nous étions nous aussi l’un des personnages.

Mais ce qui rend la lecture plus agréable encore, ce sont les très beaux dessins au trait épuré, aussi calmes et apaisants que les thématiques du récit.

Le petit monde de Machida est terminé au Japon avec sept tomes parus, de quoi avoir tout le temps de bien s’attacher à Machida, à ses espiègles frères et sœurs et à ses camarades de classe, et puis de voir Machida s’épanouir et mieux apprendre à se connaître. Il semble possible qu’une romance se développe entre lui et Inohara, ajoutant un petit côté shojo délicat à ce slice of life.

