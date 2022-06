Aggie Morton reine du mystère : première enquête à Torquay !

Aggie, qui est l’une des premières personnes sur la scène du crime, décide de mener l’enquête. Elle a gravé tous les détails dans son esprit, persuadée qu’elle saura trouver la solution à cette sale affaire bien avant les policiers. Avec une créativité surprenante, la jeune fille observe les habitants de Torquay, échafaude des hypothèses, pour comprendre ce qui aurait conduit à un tel drame, écoute les conversations indiscrètes, grappille tous les indices qui lui tombent entre les mains. Et, grâce à Hector Pérot, un nouvel ami tout droit venu de Belgique – et au parlé un peu étrange –, Aggie se lance aux trousses du criminel qui rode encore…

Plonger dans un roman policier en littérature jeunesse, c’est risquer de tomber dans un récit qui ne parvient pas à nous surprendre, trop facile à interpréter, où chaque retournement de situation serait prévisible... Ici, Marthe Jocelyn réussit à tisser une enquête où le dénouement final est tout sauf une évidence. Le lecteur avance à tâtons, suivant le cheminement d’Aggie alors qu’elle trouve de nouvelles pistes, débusque de nouveaux indices. Le tout, dans un environnement charmant, imaginé avec soin, véritablement ancré dans le passé d’Agatha Christie... avec une touche de fantaisie, tout de même.

Notre protagoniste est attachante, pleine de surprises et capable d’une répartie amusante. Malgré le décès de son père, dont la perte pèse encore sa mère, Aggie est entourée d’amour et de bienveillance. Ce cocon familial lui permet, bien qu’elle débute à peine son chemin dans l’adolescence, de s’épanouir et de partir à l’aventure. Elle s’offusque en réalisant qu’en tant que future femme, elle n’aurait pas le droit de faire le travail qu’elle souhaite ; elle est observatrice, maline et, surtout, assoiffée de justice. Et, point saugrenu : elle fascinée par la mort et toutes les façons terribles dont une personne pourrait être conduite à mettre fin à la vie d’autrui. Un poil surprenant, quoique ce détail expliquerait finalement le talent d’autrice de la future reine du crime !

Les petites illustrations créées par Isabelle Follath sont un plaisir supplémentaire : elles ponctuent les chapitres et servent, à leur manière, d’indices durant la lecture. Une tasse de thé renversée, une pléthore de friandises, un carnet... De même, les portraits des personnages au début du roman sont une belle attention : une façon d’accompagner le texte et de créer une ambiance bien particulière, de mystère et d’aventure...