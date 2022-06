Les Contes curieux de Praline Gay-Para 

Somalie, Vietnam, Tanzanie, Éthiopie, Penjab, Chili, Liberia, Yémen… La liste est longue. Et les surprises totales. Ethnolinguistique et approche de conteuse professionnelle sont les deux piliers sur lesquels Praline Gay-Para fonde un savoir où l'on retrouve aussi bien l’ambiance des légendaires veillées au coin de l’âtre que celle dont les griots pouvaient remplir les oreilles de ceux qui buvaient leurs paroles sous les étoiles de cieux nocturnes.

Ce sont de petites histoires courtes qui enchantent par le dépaysement qu’elles procurent sans systématiquement se terminer par des propos moralisateurs ou alambiqués. Aucun fil rouge ne conduit de l’une à l’autre : seul le plaisir de raconter, le désir d’emmener dans un voyage où le merveilleux le dispute au fantastique, le fabuleux à l’admirable, le mythique à l’allégorique. Les hommes et les femmes sont toujours et partout les mêmes. Partout victimes de leurs semblables, de leurs pulsions, de leurs amours toujours contrariées par des interdits qui s’élèvent, des difficultés qui empêchent, des croyances qui effraient…

L’argent ne fait pas le bonheur même si, comme le chantait Coluche, ce serait la moindre des choses qu’il fasse celui des pauvres. Et la force brute et brutale des géants, comme Ojje Ben Onogh, n’est pas si énorme qu’un petit oiseau ne puisse s’y opposer : ce serait tellement beau si cela pouvait être vrai dans ce morceau d’Europe qu’un dictateur démentiel met aujourd’hui à feu et à sang.

Chacun trouvera, dans ce recueil, de quoi faire briller les yeux des enfants avant d’éteindre les lumières et les laisser rêver tranquillement. Même si les mots terribles de Pagnol nous rappellent la triste réalité ; « Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vites effacées par d’inoubliables chagrins ». À quoi il ajoute : « Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants… » Praline Gay-Para ne semble pas non plus encline à le leur laisser entendre.

Tels sont ces contes : quelques magnifiques instants qui seraient certainement encore embellis par une narration à haute voix, pesée dans ses mots, enjouée dans son ton, complice dans les suspenses. Je suis certain que j’aimerais entendre Praline Gay-Para raconter ces belles histoires à la veillée même si elles relèvent fondamentalement d’un travail ethnographique conséquent. Elles racontent un monde, des mondes, qui nous entoure(nt). Un monde dont la magie ne peut que nous renvoyer dans la féerie de l’enfance ou rien n’est impossible, où les princesses épousent de mendiants, où les méchants sont punis sans coup férir, où toutes les fantaisies de la vie et du monde ont une explication (je ne prétends pas qu’elles soient pour autant plus rationnelles qu’oniriques…), où même les pierres peuvent être jugées...

Des lectures dans lesquelles il est facile et agréable de se replonger de temps en temps, comme pour un bain de jouvence...