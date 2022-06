Idéal Standard d'Aude Picault : l'amour ne tombe pas du ciel  

C’est une idée qui renaît spontanément dans l’imagination des éditeurs de bande dessinée : sortir des albums déjà édités, dans une édition bon marché cette fois, équivalent du format poche pour les romans et essais. Sauf que comme le format vraiment de poche convient mal à la BD, on tourne plutôt ces derniers mois autour d’une réédition en taille proche de l’A5. L’objectif clairement affiché (comme le prix en grosse pastille sur la couverture) est de gagner de nouveaux lecteurs, rebutés parfois par le prix trop élevé des albums dans leur format original.

On se souvient des éditions de poche souvent maladroites des classiques de la BD chez J’ai Lu en pagination remaniée et estropiée ou des albums souples et brochés proposés par Dupuis dans les grandes surfaces sous le label Pirate plus récemment. Pour ne pas transformer cette réédition en tirage low-cost, la principale difficulté consiste à réduire les coûts de fabrication sans entamer le confort de lecture ou, plus important encore, sans dénaturer le travail de mise en page imaginé par les auteurs dans le format original. On dirait bien que cette fois, le pari est réussi.

Étonnamment, de nombreux éditeurs (Casterman, Dargaud et Futuropolis) déploient ces derniers mois plusieurs titres dans cette nouvelle gamme, comme si le moment était particulièrement bien choisi. Sans doute s’agit-il de réagir à la montée en volume du marché manga, qui, en proposant des albums pas chers, parvient à cumuler un chiffre d’affaires en croissance régulière.

Cependant, l’opération de mise en poche vise non pas à vendre moins cher dans les librairies spécialisées où se vendent aussi les mangas, mais plutôt à gagner une place avec ce produit sur mesure dans les points de vente très grands publics où la bande dessinée n’est pas assez présente : les supermarchés, par exemple, et les relais dans les gares et les aéroports. Et puis, la crise du papier et les pénuries intermittentes obligent à repenser sa production.

Si l'enjeu est bien de conquérir un nouveau public, il est assez surprenant de voir que les titres sélectionnés pour ce type de republication ne s'adressent pas spécialement un lectorat très large ; ce sont pour la plupart des romans graphiques en noir et blanc, qui peuvent dérouter des lecteurs peu habitués aux nouvelles libertés de la BD, probablement moins sensibles à ces projets qu'à des séries plus formatées. Mais les récits graphiques libres, avec leur pagination généreuse et leur mise en images très libres s'adaptent étonnamment bien à ces republications de taille un peu réduite.

C'est le cas d'Idéal Standard d'Aude Picault, qui, dans la plus pure tradition biographique de la nouvelle bande dessinée, nous raconte les tribulations d'une célibataire parisienne en quête du grand amour ou, du moins, de sa version réaliste : le mâle pas trop lourdingue. Entre les complaintes de la copine enceinte (puis jeune mère) et les mufleries mecs maladroits, Claire se cherche et se pose beaucoup de questions. Elle, dont le boulot à la maternité consiste à accompagner les grands prématurés dans leurs premières semaines d'existence, se demande bien quel sens donner à la sienne.

C'est dessiné avec beaucoup de justesse, une forme de grâce urbaine qui rappelle la sensibilité d'un Sempé et c'est souvent très drôle. Et désolant aussi, évidemment. On comprend pour quelle raison l'album a rencontré un beau succès lors de sa sortie en grand format. On lui souhaite la même réussite à petit prix : 9,5 EUR, ça devrait convaincre plus d'un acheteur de glisser ce joli roman graphique dans son panier, sans trop délester le portefeuille. Pari réussi, donc ? Les éditeurs nous le diront (ou pas) dans quelques mois.

