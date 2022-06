Kiruru Kill Me : se faire tuer par la femme de ses rêves

À seulement vingt ans, Nemo Aoi est déjà responsable du groupe pharmaceutique Aoi Holdings et cumule de multiples doctorats dans des sciences pointues. Ce riche et beau médecin de génie n’a pas eu beaucoup de temps pour approcher la gent féminine… Mais croiser par hasard la charmante et joviale Kiruru le foudroie sur place. Il est amoureux ! Les détectives privés qu’il lance sur ses traces révèlent que Kiruru est une prestigieuse tueuse professionnelle.

Ni une ni deux, Nemo l’embauche anonymement pour assassiner Nemo Aoi. S’il devient sa cible, c’est sûr qu’elle ne pensera plus qu’à lui… et c’est ça, le vrai amour, pas vrai ?

Dans cette romance (?) complètement déjantée, les plans les plus élaborés se succèdent à un rythme effréné, de combats, de prises au sol, de tirs de snipers et de câlins volés au corps-à-corps. Difficile de dire qui est le plus dérangé entre Nemo qui prend le meurtre pour de l’affection et Kiruru qui tue sans relâche tout en arborant la douce aura d’une assistante maternelle.

On n’a pas eu le temps de dire « ouf » que Kiruru a cassé quatre vitres et mis hors de nuire onze gardes du corps. Le mélange incongru des combats de haut niveau, du statut de simp extraordinaire de Nemo et de l’absurde de toutes les situations rend ce manga vraiment très drôle. Les personnages sont attachants et vous feront vous demander s’ils sont très bêtes ou au contraire très intelligents.

Un des grands attraits de la série se trouve, un peu à la manière de Spy x Family, dans l’espionnage jouissif, juste pour apprécier des agents secrets beaucoup trop forts et des gadgets improbables sans avoir à trop les prendre au sérieux. Kiruru Kill Me est profondément absurde, d’une absurdité sublime qui n’en finit pas de nous amuser. Des sentiments à sens unique, du fan service à gogo, un suspense permanent et une bonne dose de rire — que demander de plus ? Yasuhiro Kano fait preuve d’une créativité débordante et on se demande sans cesse jusqu’où il ira.

Kiruru restera-t-elle vraiment impassible au charme de Nemo ? Et si la secrétaire leur mettait des bâtons dans les roues ? Cette loufoque série d’actions nous réserve bien des rebondissements (et pas seulement ceux des seins de Kiruru). Les deux premiers tomes de la série sont déjà disponibles en France, le troisième sortira le 13 juillet.

Live