Une histoire des éditions Le Dilettante par le paria des Lettres françaises

« J'écris avec le bâton pour me faire battre. (...) Suis-je grave docteur ? »

Marc-Édouard Nabe a basculé depuis plusieurs années dans l’auto-édition, ou « anti-édition ». Nombre de ces écrits et des ennemis qu’il s’est construits tout au long de sa présence dans le monde littéraire exigent que l’on mette en perspective son travail à l’aune de ses dérapages. Pour cette édition des plaquettes publiées dans la maison de Dominique Gautier, l’entreprise devrait être moins délicate vu les thèmes des textes.

Un recueil d’aphorismes anarchisant, un petit texte virtuose sur la version déchirée et anti patriotarde de la Marseillaise par le jazzman Albert Ayler, une histoire de son ancien voisin du 103 rue de la Convention, Michel Houellebecq, et en creux, un portrait de lui-même, à l’étape du 27e livre (pour celui qui est né un 27 décembre), en maudit des lettres. Mais également un beau portrait du beau manouche compositeur de Nuages, et un recueil de poésie humoristico-scato-sonneto-jazzy. Environ 280 pages pour le tout, une couverture toute rouge d'effarouchement, et le titre en jaune souffr(ant)…

Le Dilettante, de 86 à aujourd’hui

Dans la préface inédite de cette intégrale, les noms (d’oiseaux) fusent, et les coulisses du Dilettante sont révélées, comme on pouvait s’y attendre de la part de l’admirable délateur des lettres françaises. « Voici donc mon grand retour en librairie ! (rires) » Ainsi démarre ce texte d’une trentaine de pages où l’auteur de L’homme qui arrêta d’écrire ne se berce pas d’illusion sur le destin de cette nouvelle parution. Il s’attelle à décrire cette surprenante amitié entre le « dilettante » Gaultier et l’exalté Nabe, en inscrivant ce récit dans l’histoire de la maison d'édition à partir du milieu des années 80.

À l'époque, l'éditeur-libraire se trouvait encore dans ce XIIIe arrondissement décrit par Houellebecq dans son dernier roman. Le graphomane entre dans la maison à côté de Limonov et de Rebatet, dont on publie la correspondance… Anna Gavalda et Romain Puertolas viendront bien plus tard.

D’un premier soviet de 5 membres, le Dilettante et Gautier, dans un esprit libertaire, s’ouvrent à des « clients-amis » qui deviennent partie prenante de toute la politique éditoriale, et dont les portraits qu’en fait Nabe valent le détour : « Cette bande de ratés. » C’est au sujet de la publication ou non de son recueil de poèmes, Loin des fleurs, que tous ces « gueux pataugeant dans la boue de leurs névroses » quittent le navire. La fin du Dilettante anarchisant actée, Gaultier signe Anna Gavalda en 1999, installant, côte à côte, la best-seller avec son worst-seller… La question qui parcourt toute la préface : qu’est ce que l’anarchie ? Selon Nabe : « Une jubilation sadique à voir la Société en chaque individu se prendre des coups. » Ici, comme ailleurs, le finaliste Renaudot 2010 (une autre époque) envoie des tacles les deux pieds décollés, tel un Momo Sissoko époque PSG.

L’anarchie, mais également l’amitié, qui pour l’auteur du Bonheur, se trouve dans « une réciproque admiration psychologique ». Et plus spécifiquement avec Dominique Gaultier, « partager chacun la vision amusée du caractère de l'autre ». « Il (Gaultier) n’aime pas du tout ce que j’écris, et moi je n’aime pas du tout ce qu’il édite, mais il comprend pourquoi je le fais, c’est là qu’il m’est supérieur, car moi je ne comprends toujours pas pourquoi il publie toutes ces merdes ! » L'écrivain finit par se laisser aller au sentiment.

5 plaquettes en vitesse express

« Tous ceux qui sont dans la vie comme des poissons dans l'eau noient le poisson. » Voici un des aphorismes de Chacun mes goûts qui, dans les plus réussis, comme l’exercice devrait l’exiger, ouvrent une porte vers un abîme : de quoi s’opposer ou développer sur des centaines de pages. Les premières phrases de la Marseillaise, écrites à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, sont en apesanteur, et le texte, d’un lyrisme sombre, comme le jazzman, mort à 34 ans au bout de la nuit. « Ayler montre ce que les airs occidentaux les plus jolis sont devenus des zombies vermineux et ridicules. » « Le fantôme d'Albert m'empêche de dormir. Les feux d'artifice seuls m'éclairent. J'écoute la Marseillaise d'Albert Ayler. »

Le Vingt-septième Livre expose Houellebecq avec cruauté et justesse, non sans reconnaître les raisons du succès de l’auteur de l’Extension du domaine de la lutte. Avant tout, il est le miroir de son échec. Une ironie du sort qu’il regarde de manière presque amusée. « D’accord, je n’étais pas programmé pour réussir, mais à ce point de ratage foireux, ça fait peur ! » La thèse du succès de Houellebecq, et en face, de son insuccès : le premier « fait bander les débandeurs. Ça en fait des lecteurs. » Quand l’autre se veut être un absolutiste de l’art. « Roman à thèse + écriture plate + athéisme revendiqué + critique de son temps (mais pas trop) + culture rock-pop + défense du capitalisme + attaque des Arabes = succès garanti. Qui a réussi ça ? Ne cherche pas davantage dans ton miroir, c’est toi, Michel, mon cher voisin… » En passant, il massacre Philippe Sollers.

« Django (Reinhardt) était un bienheureux. L'extase rend lucide. Surpris par tout, y compris par lui-même, il se promenait, plein de sensations, comme un nuage gorgé de pluie. » Django et ses deux doigts, nuageux tant il était absent, lyrique, car précis : « Il est passé au-dessus du monde. Bien ouaté, tout en vapeur d'amour, il flotte dans le ciel inquiet, pour toujours. » Et des poèmes pour finir : des muses énuclées, un orang-outan, des sonnets, des quatrains, des fleurs, l'anus… Il n’est pas poète pour un sou. Il est trop réfléchi, trop observateur, voilà le grand secret de l’auteur de L'Âge du Christ.

Crédits : Eclats de Nabe (Youtube)