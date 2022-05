Molière et les femmes, “ni précieuses ni ridicules

Ces six femmes mises en avant dans cette série ne sont pas nécessairement des héroïnes, mais leur place, au sein du récit, est toujours cruciale. Elles ont toutes des caractères différents et sont d’une grande complexité, faisant preuve d’une liberté qui frise souvent avec l’insolence, et qui refusent généralement la place que leur assigne la société du XVIIe siècle. On retrouvera ainsi :

— Dorine, l'impertinente, dans Le Tartuffe,

— Célimène, l’indépendante, dans Le Misanthrope,

— Elvire, la vertueuse, dans Dom Juan,

— Agnès, l’ingénue, dans L’École des femmes,

— Madame Jourdain, la raisonnable, dans Le Bourgeois gentilhomme,

— Philaminte, la mondaine, dans Les Femmes savantes.

Louis Peres, le narrateur, guide le spectateur tout au long de la série. Avec des mots simples, synthétisant le propos des œuvres, il fait éclater l’originalité et la puissance des rôles. En parallèle des scènes jouées par les étudiants/comédiens du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, il intervient de temps en temps, depuis les coulisses ou la salle de spectacle, en chuchotant pour expliquer une formule ou un mot qui pourrait sembler sibyllin.

Les comédiennes et comédiens sont d’abord filmés en loge, se préparant au spectacle, se maquillant et revêtant leurs costumes du XVIIe siècle. C’est ainsi qu’on les découvre, tandis que le narrateur nous expose les enjeux des différents personnages.

Ce procédé nous permet de bien identifier chacune et chacun, tout en rappelant à notre public (collégiens et lycéens, principalement) ce que c’est que d’endosser le rôle d’un autre temps. C’est une passerelle que nous créons entre les deux époques, mais aussi entre la réalité et la représentation, le vrai et le vraisemblable.

DOSSIER : Molière : le génie du théâtre à l'honneur en 2022

À la fin de l’épisode, la comédienne qui interprète le rôle-titre prendra le relais du narrateur, afin de conclure elle-même sur son propre personnage. Nous la retrouvons alors en loge, en train de se démaquiller, délaissant son rôle pour nous exprimer ce qu’elle en ressent.

Ces rôles de femmes dont la puissance et l’universalité continuent de nous en dire beaucoup sur notre propre époque, reflètent l’idée que Molière, loin des clichés, pouvait exprimer dans ses pièces autant de propos féministes que misogynes, échappant à toute forme de manichéisme.