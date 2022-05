Erik Orsenna et les moustiques, “saigneurs de demain

Depuis leur apparition, il y a 245 millions d’années, les moustiques ont colonisé tous les milieux, de l’équateur aux cercles polaires. 3500 espèces ont été recensées à la surface de la planète, mais seule une poignée de moustiques et tout particulièrement les femelles… sont porteuses d’agents pathogènes. Dengue, zika, chikungunya, fièvres hémorragiques, paludisme-malaria sont les principales maladies transmises par les moustiques…

Avec plus de 750.000 décès par an, le moustique est l’animal le plus dangereux pour l’homme. Présent sur tous les continents (hormis l’Antarctique), il ne connaît aucune frontière, se répand dans toutes les zones climatiques, avec un facteur élevé de mutabilité qui le rend rapidement résistant aux insecticides qui le menacent. Si le moustique prouve, millions d’années après millions d’années, sa propension à survivre, cette impressionnante réussite s’accompagne de graves dommages collatéraux pour les humains, à tel point que se pose la question de son éradication qui pourrait faire plus de mal que de bien à la planète.

Dans son ouvrage Géopolitique du moustique, petit précis de mondialisation IV, publié en 2017 avec Isabelle de Saint Aubin, médecin angiologue, Erik Orsenna relate avec humour et précision une géopolitique du moustique dans la mondialisation. L'écrivain revient sur l'effroi causé par toutes les maladies provoquées par ce minuscule insecte, l'humilité dont doit faire preuve l'homme dans sa recherche de résultat.

Lorsqu'il parle de son livre, l'académicien explique d'où lui vient son intérêt pour cet insecte : « À l'Académie française, j'occupe le fauteuil de Pasteur. Donc je m'intéresse de plus en plus aux questions de santé, et notamment la santé mondiale. Or, le moustique ne connaît pas de frontières, il est donc devenu mon personnage clé », raconte-t-il.

Les moustiques deviendront-ils « les saigneurs de demain », comme le pense Frédéric Darriet, entomologiste médical à l'Institut de Recherche pour le Développement ? Selon le scientifique, les moustiques profitent du formidable développement des transports et de la mobilité toujours plus rapide des populations pour se propager sur la planète. Aujourd'hui, les villes sont devenues de véritables refuges à moustiques tandis que, dans les campagnes, l'usage combiné des engrais et des pesticides favorise — paradoxalement — leur prolifération.

Dans ce documentaire exceptionnel, Erik Orsenna nous emmène à la rencontre de l'ennemi et ceux qui le traquent. Plongez au cœur d'une mondialisation sauvage et invisible.

À voir lundi 30 mai à 18h sur La1ere.fr, l'offre numérique Outre-mer de France Télévisions, et sur France 3 à 00h40 dans la case outremer.ledoc.