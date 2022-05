Quatre éditeurs mutualisent leur tournée de Rentrée littéraire 2022

Au commencement était le Verbe. Plus vite qu’on ne l’estime, la Rentrée littéraire a suivi. Avec elles vinrent les journées de présentation aux libraires, « presque devenues un passage obligatoire, sinon une routine sans trop de fantaisie », note Freda Friant, relation presse et librairie des éditions Le Passage.

Après deux années de visioconférences et de rencontres en quasi tête-à-tête, libraires autant qu’éditeurs avaient l’envie de se retrouver. « Je savais que les éditions Philippe Rey et Le Passage avaient pris l’habitude de mutualiser ce moment. Alors en janvier, je les ai contactés, pour que l’on se joigne à eux », précise Adrien Servières, ancien du CDE et cofondateur du Bruit du Monde. Plus on est de fous, plus on rit : voici que Le Tripode se joint à eux dans la foulée.

Et l’aventure peut commencer : quatre maisons âgées de 50 ans cumulés décident de se lancer dans l’organisation d’une tournée. Une série de petits déjeuners, à travers cinq villes en France. « Nous sommes de petites structures, pas toutes indépendantes, mais dont la production éditoriale est resserrée », souligne Benoît Arnould, responsable commercial et relation libraires chez Philippe Rey. « Mais ce sont aussi des histoires humaines qui tissent ces liens. »

Marike Gauthier, directrice générale du Passage, proche de Philippe Rey, de la maison éponyme. Et puis, François Bétremieux, relation libraire du Tripode, qui fut stagiaire de Benoît Arnould. Et la boucle de se boucler, patiemment.

En peu de temps, carte de France partagées sur les écrans – toutes les réunions se sont opérées en visio… – les lieux et les dates se profilent. « Pour une première année, nous aurions pu faire 10 rencontres supplémentaires. Mais c’était déraisonnable », plaisante Adrien Servières. D’autant que les maisons ont toutes pour diffuseur-distributeur Interforum, la filiale d’Editis. « Nous avons trois autres présentations libraires, à Bruxelles, Lausanne et Paris, à la Maison de l’Amérique latine, qu’Interforum a organisées. Jusqu’à fin juin, aucun d’entre nous ne va chômer. » Sans compter les festivals dont la saison a déjà débuté.

Le marathon des quatre maisons durera un mois et demi : dès ce 16 mai, début « une épopée héroïque », rit Freda Friant, « et en toute sympathie. Les libraires nous ont fait part de leur désir de se retrouver. Autour d’un café, de viennoiseries, c’est plus agréable. Et de la sorte, nous optimisons leurs déplacements : ils viennent pour quatre maisons, avec une heure de présentation autour de huit ouvrages ».

Si la mutualisation a toujours existé entre confrères, relève Benoît Arnould, « cette tournée fait sens à plusieurs niveaux. Même si les équipes de représentants ne sont pas les mêmes, nous sommes tous chez Interforum. Et avant le Covid, je m’étais rendu compte que nos rencontres s’essoufflaient. Devant la sursollicitation des libraires, il faut marquer le coup, plus encore : élargir ce cercle, avec quatre catalogues très complémentaires, et deux ouvrages par maison… Eh bien, c’est un geste vers nos partenaires ».

Pour l’anecdote, Bruit du Monde et Philippe Rey avaient bien prévu deux romans pour leur rentrée (les extraits de tous ces livres sont à retrouver en fin d’article, ou à cette adresse). Le Passage devait en programmer trois et Le Tripode, un seul. « Finalement, nous avons trouvé le texte de Mathieu Belezi et Le Passage a réduit à deux titres sa présentation », explique François Bétremieux. « Nous avions alors un bel équilibre, entre chacun : 15 minutes, 2 romans par maison, 4 éditeurs. » Alors, en avant.

Mais toute la difficulté résidait, entre autres, dans l’organisation et l’opérationnel. Trouver des lieux, d’accord, gérer la logistique, passe encore. « Les petits éditeurs ont pour eux la souplesse et l’agilité. Comme tout est parti des relations libraires, nous avions aussi un certain savoir-faire », note Adrien Servière. Pourtant, au milieu de « l’ambiance joyeuse, au sein d’un vrai chantier », ajoute-t-il, il aura fallu trouver les interstices.

« Certains ont fait des cheveux blancs, d’autres en ont perdu », s’amuse François Bétremieux. « Nous devions surtout être assurés de ne pas arriver lors de journée où les gros se déplacent, dans telle ou telle ville. » Si l’union fait la force, certaines marques éditoriales mobilisent l’attention plus que d’autres. « On a consulté les astres, enquêté, sollicité des libraires, rusé comme des Sioux, pour ne pas entrer en concurrence avec les poids lourds. »

Manifestement, dans la joie et la bonne humeur. « Notre force réside dans la relation forte avec les librairies : sans romantisme dégoulinant, notre démarche s’inscrit dans un travail réalisé sur l’année. »

Freda Friant ne dit pas autre chose : « À deux, c’était bien. À quatre, nous confirmons le dicton : plus on est de fous, plus on rit. Nous avons fait un mini événement, qui réjouit les représentants – certains ont même demandé à assister à la rencontre de Paris. »

Partant des fichiers de chaque structure, tous les points de vente ont été sollicités pour venir assister aux rencontres. « Les librairies de 1er et 2e niveau, les enseignes, les Fnac, les espaces culturels, Furet quand on se rendra dans le Nord, Decitre pour la région lyonnaise. L’objectif est que les libraires nous lisent et nous soutiennent profitent de cette occasion. Et que l’on puisse avoir le bonheur de faire découvrir nos ouvrages à ceux qui ne les connaissaient pas », reprend Benoît Arnould. Et pour tout le monde repartir avec un exemplaire des livres à venir.

Pour certains, cette tournée sera presque un baptême du feu. Bruit du Monde, pour exemple, vivra sa première rentrée littéraire – malgré l’expérience de ses cofondateurs, Adrien Servières et Marie-Pierre Gracedieux, dans leurs existences professionnelles passées. « On ne se le cache pas : Le Passage a 20 ans, Philippe Rey 19, Le Tripode a été fondé en 2012 et… nous avons présenté Bruit du Monde en mars 2021. Avec des premiers livres sortis en mars 2022 », reconnaît Adrien Servière.

« Lancer une rentrée littéraire avec la maison qui a remporté le Goncourt 2022, c’est un peu de prestige dont nous profitons. » Et sans jalousie de la part de quiconque : « En 48 heures, nous étions tous quatre d’accord », insiste Benoît Arnould.

François Bétremieux, après trois ans au Tripode, vivra lui aussi sa première rentrée – suite aux deux années de Covid. « On resserre les liens avec les libraires, parce que nous souffrons tous de la distance qu’impose la géographie. Ces rencontres oxygènent la rentrée, parce que chacun posera désormais un regard sur nos ouvrages. »

Et de conclure : « En fait, le benchmark en temps réel débute. Les couvertures, que l’on a réfléchies à cinq avec l’auteur dans notre bureau, vont passer au crible des réactions. Notre boulot consiste à faire ouvrir les livres. Ensuite parle la vérité du texte. Entre les deux, nous passons l’épreuve du feu. »

Aucune maison n’a pourtant prévu de version ignifuge de ses romans – déjà consumés par l'enthousiasme ?

Pour découvrir le 2PRTBM Tour (nom inventé par le rédacteur, Ndlr) de Petits-déjeuners de rentrée, voici la liste :

Le lundi 16 mai, PARIS = 80 libraires attendus - Le Reid Hall. 4 Rue de Chevreuse, 75006 Paris

Le mardi 17 mai, LILLE = 30 libraires attendus - Aux Moules de Lille, 11 place Rihour, 59000 - Lille

Le jeudi 9 juin, MARSEILLE = 50 libraires attendus - Bureau du Bruit du monde, 68 Rue de Rome, 13006 Marseille (lieu provisoire)

Le lundi 20 juin, LYON = 70 libraires attendus - Villa Gillet, 25 Rue Chazière, 69004 Lyon

Le jeudi 30 juin, NANTES = 50 libraires attendus - La cigale, 4 place Graslin - Nantes

