Relations presse, librairies : Les Ardentes, plurielles et passionnées

Elles viennent toutes deux du milieu de l’édition. Lucie Fournier avec un profil plus généraliste, sortant des éditions des Équateurs, et Inès Bahans, ayant côtoyé la jeunesse ainsi que la bande dessinée chez Flammarion, entre autres. Mais attention à ne pas s’y méprendre ni les enfermer dans ces cases : c’est avant tout avec un désir de liberté et de découverte qu’elles se sont engagées dans l’aventure de l’indépendance.

« Ce que l’on programme, avant tout, c’est donner de la visibilité dans les médias aux ouvrages que l’on soutient, ainsi que les accompagner dans les librairies. Nous souhaitons également être présentes pour les autrices et les auteurs, afin de les aider dans le parcours médiatique de leurs ouvrages », explique Lucie Fournier.

« Les relations libraires sont aussi une étape très importante à nos yeux. Nous officions dans quatre villes actuellement : Bordeaux, Paris, Angers et Lyon. Nous passons physiquement dans les établissements, mais pour autant, nous avons aussi tissé des liens avec des libraires ailleurs en France, en Belgique ou encore en Suisse », précise Inès Bahans à son tour.

Après une rencontre durant leur Master à la Sorbonne Nouvelle, les jeunes femmes voient leurs parcours respectifs diverger avant de les rassembler à nouveau, mues par une soif de rencontrer l’univers de l’autre, de mettre un pied ailleurs, en terres inconnues. « On tenait à être deux pour s’offrir la possibilité de travailler avec et sur plusieurs médiums différents. Et nous ne sommes pas de trop pour explorer la production actuelle », s’amuse Inès Bahans.

« C’est amusant, car nos goûts et nos personnalités commencent à se dessiner derrière nos choix, nous avons su et pu conserver le côté éclectique de nos cultures très différentes tout en nous accordant grâce à des affinités littéraires qui se complètent, et, bien entendu, toujours cette soif de découverte et cette envie de mettre en avant des titres différents », s’étonne Lucie Fournier.

Choix personnels et travail d'équipe

Inès Bahans était déjà indépendante depuis un an avec une double casquette d’éditrice de bande dessinée et de relations presse et libraires. Pour autant, le plaisir de remplir les deux rôles n’a su combler un manque, celui du besoin d’échange et d’une équipe, qu’elle a su retrouver avec Lucie Fournier.

Quand vient la question du choix des titres, ces derniers sont pour le moment issus de propositions des maisons avec lesquelles elles travaillent. Ensuite, c’est le temps de la lecture et de la recherche pour s’assurer que l’œuvre est en accord avec l’agence. « Il est important pour nous de cerner le projet de A à Z avant de s’engager à le défendre », ajoute Lucie Fournier. Si le choix est multiple, alors Inès et Lucie se laissent convaincre par leurs coups de cœur. Mais avant toute chose, cela ne doit pas se faire au détriment des ouvrages déjà en place dans le planning.

« Nous avons prévu de défendre trois titres au maximum par mois, cela revient à une trentaine d’ouvrages par an », calcule Inès Bahans. « Nous voulons avoir le temps et l’énergie de nous consacrer pleinement à chacun d’entre eux, pour les accompagner au mieux et leur garantir la meilleure place possible. Pour cela, il faut pouvoir être pleinement présentes de la même manière pour chaque titre, d’où le choix d’un catalogue limité. »

« C’est aussi ce désir de liberté qui m’a poussée à sauter le pas de l’indépendance. La liberté de pouvoir choisir les ouvrages que l’on va défendre pour ne garder que des coups de cœur en accord avec nos goûts, mais aussi avec nos valeurs », poursuit Lucie Fournier.

Car une des clés des Ardentes, c’est le temps. Le temps de prendre son temps pour accompagner au mieux les ouvrages, tous avec la même attention et la même personnalisation. Un véritable suivi à la carte qui s’adapte à chaque ouvrage, chaque public et même chaque libraire de leurs tournées.

« Notre travail est très différent de celui des représentants, nous rencontrons les libraires après leur passage avec seulement un ou deux livres à la fois », explique Inès Bahans. « Nous tenons à varier le type d'ouvrages que l'on défend pour éviter de sursolliciter les mêmes personnes. »

« Dans nos accompagnements, afin d’assurer la meilleure place au livre que l’on représente, nous restons attentives aux couleurs, aux ambiances et aux goûts des libraires à qui nous présentons les ouvrages. Le traitement ne sera pas le même s’il s’agit d’une bande dessinée, d’un polar ou d’un ouvrage pour la jeunesse. Nos tournées sont finalement aussi adaptées aux libraires qu'à nos titres », explicite Lucie Fournier.

Les ardentes sont ainsi à l’image de leur nom : plurielles, passionnées, pleines d’envie et d’énergie.

