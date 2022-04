Découvrir le shintô, la religion originelle des Japonais

Les Japonais ont un rapport à la religion très différent du nôtre. Tout d’abord ils ont souvent plusieurs religions. Ils se déclarent en effet à 90 % shintoïstes, mais aussi à 75 % bouddhistes. Moins de 1 % d’entre eux sont chrétiens.

De plus, la religion est très présente dans la vie des Japonais, mais inconsciemment. Ainsi jusque dans les quartiers d’affaires les plus modernes, la fréquentation des temples bouddhistes ou des sanctuaires shintos, pour une brève prière et une offrande, est très courante. Toutefois, si vous demandez à un Japonais quelle est sa religion, dans la plupart des cas il ne pourra pas répondre immédiatement. Et après avoir réfléchi, il répondra peut-être qu’il est bouddhiste ou athée. En tout cas il dira très rarement qu’il est shintoïste.

Comment s’explique cette particularité ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le shinto a été associé aux dirigeants ayant conduit le Japon à la guerre. Discrédité, le shinto a été détruit au nom d’une complète laïcité. De plus, du fait que le shintoïsme n’a ni fondateur, ni doctrine, ni figure de référence, le shinto reste très vague, y compris pour les Japonais.

Les pratiques shintoïstes

Le cœur de cette religion repose sur les ancêtres et la nature, deux entités très respectées au Japon. « Les ancêtres et la grande nature font de nous ce que nous sommes maintenant, nous leur devons gratitude, honneur et crainte respectueuse », explique l’auteure en préambule.

Le mot shinto veut dire la « Voie des kamis ». Les kamis sont des divinités présentes tout autour de nous. Par exemple, les Japonais vénèrent l’eau comme un kami. De ce fait les kamis sont innombrables et le shintoïsme est une religion polythéiste et animiste.

Le lieu de culte est le Jinja, ou sanctuaire shinto. Le Jinja est le lieu où résident un ou plusieurs kamis. Un Jinja est toujours entouré d’une forêt, quelle que soit sa taille. Cela s’explique par le fait que le shinto originel consistait en un culte de la nature.

Le jour de la cérémonie, les gens font des offrandes sous forme de nourriture et d’habits. La nourriture d’offrande est très importante dans le rituel shinto, et elle doit être élaborée avec les meilleurs mets. À la nuit tombée, l’esprit du kami descend manifester sa présence. Le prêtre fait ses invocations et tous expriment leur gratitude envers les kamis. À la fin de la cérémonie, on mange tous ensemble les offrandes en compagnie du kami. Enfin, le kami repart.

Ainsi, si dans le monothéisme il existe une grande rupture entre l’humanité et Dieu, dans le shintoïsme la distance entre kami et humains est restreinte.

Une quête de l’harmonie

La notion d’harmonie est très importante dans la culture japonaise. Nombre d’écrivains contemporains en font d’ailleurs l’essence de leurs romans et la quête principale de leurs personnages.

Dans la religion shinto aussi l’harmonie est une priorité. Pour l’harmonie de la communauté, on demande à chacun d’oublier un peu son propre ego. De même que les kamis sont imparfaits et se complètent mutuellement, les humains doivent s’écouter les uns les autres et discuter longtemps en vue d’obtenir un consensus. Cette culture du consensus est encore très présente dans la société japonaise.

On apprend enfin dans ce livre que l’honnêteté est dans la morale shintoïste la valeur la plus importante. De ce fait la naïveté, souvent considérée comme de la stupidité par les Occidentaux ou les Chinois, est aussi une grande vertu pour les Japonais.

C’est donc à un voyage au sein de la culture japonaise que nous convie ce petit ouvrage d’une centaine de pages, illustré de photos. On y découvre un pays modeste, où les hommes sont intimement liés à la nature.