Rendez-vous du Renard #2 : il va y avoir du sport... et de la lecture

Pour ce mois d’avril, les libraires , en partenariat avec ActuaLitté, ont sélectionné pour nos lecteurs un trio d’ouvrage pour lire autrement. Au coeur de ce dernier, on trouve une nouvelle série de mangas à ne pas manquer, un roman pour les amoureux des chats et une seconde saga de manga qu’il est encore temps de rattraper.

Et pour commencer, All Free! de Terubo Aono (trad. François Boulanger) qui débute ce mois-ci chez Mangetsu car « Après tout, le judo qui gagne... ce n’est pas toujours le judo qu’on aime ».

À 15 ans, Jun est une judokate passionnée qui concourt aux sélections masculines toutes catégories. Si ses adversaires sont plus grands, plus lourds ou plus forts qu’elle, ils ne rivalisent pas toujours avec sa technique...

Convaincue que son gabarit n’est pas un obstacle dans ce sport qui est pour elle synonyme de liberté, elle est bien décidée à ranimer la passion que son oncle, qu’elle admire plus que tout, avait su lui transmettre. Mais cet

ancien champion du monde a perdu de sa superbe et semble s’être fait une raison : il suffit d’être un peu observateur pour comprendre que l’issue d’un combat est toujours prévisible...

En ramenant son oncle sur le tatami, Jun espère non seulement pouvoir profiter de son enseignement, mais le dépasser. Chaque combat, dont le mouvement est merveilleusement rendu par un trait dynamique et ciselé, est un enchaînement de réflexions stratégiques où rien n’est laissé au hasard. Sans tomber dans l’écueil de la compétition à tout prix, ni celui de la caricature, le récit renoue au contraire avec ce qui anime les personnages : l’amour d’une

discipline, la variété des styles, et l’humilité qui pousse à vouloir en apprendre toujours plus.

Pas de quête inaccessible semée de petits miracles, mais une histoire de rencontres, où chaque combat vaut un sourire et chaque échec, la promesse de faire mieux. Dans un vocabulaire technique et une approche familière au milieu, Terubo Aono partage une passion qui a d’abord été la sienne, et cela se ressent : pas une fausse note dans ce

titre où le thème est exploité avec intelligence, et où l’émotion transparaît de planches au découpage efficace et captivant.

Puis s'en vient le roman Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa (trad. Mathilde Tamae-Bouhon) paru aux éditions Nil. Un roman tout en douceur et en rêverie pour se rappeler que « les livres ont du pouvoir »...

Voilà les mots qui continuent de résonner dans le cœur de Rintarô, jeune lycéen qui n’a pour ami que les nombreux livres de la librairie de son défunt grand-père. À la mort de ce dernier, le petit-fils, s’il n’hérite pas de cette illustre boutique familiale, va cependant faire la rencontre d’un mystérieux chat tigré doté de parole.

Dans un flot énigmatique de questions sans réponses et d’acides injonctions, « Le Tigre » emmène Rintarô dans les confins d’une maison aussi belle qu’impressionnante, et dont le propriétaire aurait la terrible habitude de tenir en otage ses livres... Tant de mots et de connaissances que les deux nouveaux compères tenteront, par la Vérité, de libérer.

Tendre mélange de poésie et de mélancolie, Le chat qui voulait sauver les livres nous emporte avec ses personnages dans une fable philosophique où chaque phrase peut dissimuler le message d’un auteur cultivé et enclin à la réflexion. Quelle ambition nous pousse à tourner la page suivante ? Amasser les connaissances nous rend-il plus intelligents ?

De mots en réflexions, en passant par des dilemmes spirituels, Rintarô et le Tigre développent la chair d’un récit intemporel autour d’une ode à la lecture, aux univers qu’elle renferme et à l’imagination qu’elle stimule. Un roman dont chaque page est une feuille de sagesse, détaché du grand arbre de la Vie.

Enfin pour les lecteurs assidus comme pour les nouveaux curieux, puisqu’il n’est jamais trop tard pour rattraper une série en cours, l’équipe du Renard Doré nous parle du septième tome de Saotome de Naoki Mizuguchi (trad. Arnaud Delage) chez Doki Doki.

C’est une compétition d’un nouveau genre qui se profile pour notre boxeuse préférée... mais difficile de se concentrer, quand on a la tête et le cœur ailleurs ! Avec le même humour bienvenu depuis le début de la série, les maladresses de Saotome et de Satoru ponctuent cette romance touchante, où la part de sport n’est pas en reste !

De nouvelles adversaires font leur apparition, et l’athlète aura plus que jamais besoin de soutien pour s’y confronter. On se rapproche doucement de la fin, et le duo fonctionne toujours aussi bien.

Rafraîchissante, drôle, piquante et jouant avec les clichés pour mieux les déconstruire, cette série qui fût d’abord une belle surprise est devenue un véritable coup de cœur !

Crédit : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)