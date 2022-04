A Couple of Cuckoos, la romcom qui vous en fait voir de toutes les couleurs

Nagi et Erika ont été échangés à la naissance. Nagi, terriblement sérieux et plongé dans ses manuels scolaires, détonne dans sa famille d’anciennes racailles reconverties en restaurateurs. Il a ainsi grandi au milieu du vacarme dans un tout petit appartement défraîchi. Erika, elle, avec ses centaines de milliers d’abonnés sur Instagram, vit comme un poisson dans l’eau dans les immenses villas familiales. Mais quand les deux couples de parents apprennent ce qui s’est passé à l’hôpital seize ans plus tôt, ils sont incapables de choisir entre accueillir leur enfant biologique ou garder l’enfant qu’ils ont élevé… Ils décident alors de fiancer les deux tourtereaux, pour qu’ils appartiennent tous deux à chacune des familles ! Pensez-vous qu’ils demanderaient leur avis aux principaux intéressés… ?

Nagi, lui, n’a d’yeux que pour Hiro, la meilleure élève du lycée. Il est déterminé à la battre en cours pour lui déclarer ses sentiments. Pas question de se laisser distraire par un mariage arrangé ! Quant à Erika, elle entend profiter de sa jeunesse et continuer à se prendre en photo à sa guise. Nos deux coucous n’en sont pas au bout de leurs peines face aux tentatives de rapprochement de leurs deux familles. Et il ne faut pas oublier Sachi, « petite sœur » de Nagi, qui quant elle a appris qu’elle n’avait aucun lien de sang avec son grand frère, s’est mis à le voir comme le bel et intelligent adolescent qu’il est… Ainsi se dessine le triangle (quatuor ?) amoureux de cette comédie romantique de type harem complètement déjantée.

Un bonne love comedy nécessite deux ingrédients : une intrigue embrouillée (autant vous dire qu’il y a de quoi faire, avec nos fiancés échangés à la naissance) et des filles capables de vous faire fondre en quelques pages. S’il y a autant de petites amies possible pour le héros, c’est quand même pour que vous choisissiez la vôtre ! Serez-vous plutôt du côté de la richesse et de l’insta life, du sérieux académique et du charme brut, ou de la mignonnerie et de la sincérité d’une petite sœur ? Le tableau est complété par un protagoniste des plus affirmés, droit, penché sur ses études et inébranlable dans sa rigueur amoureuse… à moins que les circonstances ne le fassent changer d’avis.

Tous ces drôles d’oiseaux nous réservent plein d’émotions et de bonne humeur au fil de leurs déboires romantiques. On a hâte de voir grandir à l’international cette série qui compte déjà 10 tomes et de nombreux fans au Japon, et dont l’adaptation en animé sera diffusée à partir de ce mois d’avril.

Une chose est sûre, A Couple of Cuckoos n’a pas fini de nous étonner ni de nous secouer dans tous les sens !