Tè mawon, afrofuturisme au cœur des Caraïbes

C’est au cœur de cette rébellion que le lecteur plonge, dès les premières lignes. Se distinguent alors plusieurs personnages dont les différents points de vue vont se laisser le devant de la scène l’un après l’autre, afin de permettre une vue d’ensemble de cette mégalopole hyperconnectée. La technologie est donc omniprésente, voire omnipotente, et promet aux habitants de Lanvil une vie qui, au premier abord, se veut agréable, riche. La réalité, bien évidemment, est toute autre.

Ainsi, nous rencontrons à tour de rôle Lonia et Ezie, deux sœurs qui s’aiment autant qu’elles se haïssent, déchirées par un passé qui se dévoile avec la progression de l’intrigue. Ensuite, Joe et Patson, deux petites frappes qui échappent plus ou moins facilement aux forces de police, et dont l’amitié peut étonner. Enfin, Pat, ancien chef de file dans une bande de rebelles. Tous, à leur manière, sont à la recherche d’un monde meilleur – ou du Tout-monde, la terre de leurs ancêtres, lieu salvateur qui n’aurait pas été souillé par la mondialisation. Tous ces chemins, bien que divergents en apparence, finissent par se croiser et s’entremêler pour aboutir à cette même conclusion fulgurante.

Ce roman se démarque par une approche linguistique au départ peut-être déroutante. Des mots, parfois des passages entiers, sont écrits en créole – une langue que le lecteur francophone lambda ne connaît peut-être pas. De l’anglais se glisse aussi sur quelques pages, apportant une touche multiculturelle particulièrement pertinente au propos. Une richesse langagière, donc, qu’il suffit d’accepter et de décoder, si on le souhaite, au fil des pages. Cette lecture invite au lâcher-prise, encourage à accepter que le récit se déchiffre pour être apprivoisé, sans pour autant retirer une sensation d’immersion poignante.

Ce choix linguistique pose ainsi la question de la langue, et du pouvoir de cette dernière. Dans un monde multiculturel, quelle langue devient celle qui s’élève, qui en écrase une autre pour mieux s’imposer ? « Mes taties, elle m’ont dit : si tu veux sauver le monde, tu fais en sorte qu’aucune langue n’en domine une autre. Parce quand une langue domine l’autre, l’autre finit par lui appartenir et disparaître. »

Une lutte qui non seulement soulève la notion d’identité, d’appartenance à une communauté par le langage ; mais aussi la notion de colonisation du lexique et, par extension, des idées et d’une vision précise du monde qui nous entoure. Une approche d’autant plus pertinente lorsqu’on sait que tant de patois, de dialectes disparaissent chaque jour au profit d’une globalisation anglosaxonne, ici, dans la vraie vie.

Un roman insurrectionnel tout en métissage et en justesse, qui bouscule et qui interroge, où l’espoir d’un monde meilleur vibre jusqu’à la dernière page.