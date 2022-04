Nettoyage à sec, de Joris Mertens : Bruxelles comme on ne l'a jamais lue

Sous un ciel gris ardoise, François coule des journées moroses entre le pressing Chez Bianca où il bosse comme livreur et son troquet préféré, le Monico, où il écluse des bières en compagnie de ses camarades de comptoir. Rien de bien reluisant dans cette vie, si ce n'est la pluie qui recouvre les pavés, les néons orangés des enseignes et les feux arrières rougeoyants des voitures qui freinent. Il y a bien Maryvonne, la souriante buraliste qui valide chaque semaine sa grille de Lotto. Mais si on se met à croire à la chance, dans ce monde sombre et humide, on est mal barré. C'est probablement ce qui va perdre François, au moment où il s'y attend le moins.

Racontée avec une maîtrise impressionnante, alternant les séquences muettes, très cinématographiques, qui rappellent par moment le travail scénaristique d'un Thomas Ott et des scènes dialoguées plus légères, parfois très drôles, l'histoire de ce livreur très solitaire nous embarque dès la première image pour ne plus nous lâcher.

Une Bruxelles fantasmée

Au-delà de l’intrigue elle-même, on est frappé par la puissance du décor. Dès la première double planche, on plonge le nez dans une ville embouteillée, sur laquelle s’abat une pluie continue. Cette ville n’a pas de nom, mais dans bon nombre de cases on reconnaît la silhouette menaçante du Palais de Justice de Bruxelles, celui qu’a dessiné l’architecte Joseph Poelart, mais avec les échafaudages qui le recouvrent depuis plusieurs décennies. Ailleurs, on reconnaît la place de Brouckère, la défunte tour Rogier ou la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, mais en des emplacements étranges, qui ne sont pas les leurs dans la capitale de l’Europe.

Les trams archaïques et les modèles de voitures, les cigarettes omniprésentes laissent à penser que l’histoire se déroule dans les années 70, mais il n’y avait à l’époque pas d’échafaudages autour du palais. Et la gare ressemble étonnamment à celle d’Anvers, tandis que dans une autre case c’est l’entrée d’une galerie commerçante liégeoise qui apparaît. Mertens puise dans le patrimoine belge existant les éléments de sa ville imaginaire idéale : le tempo des années 70, les embouteillages d’aujourd’hui, le temps de merde de toujours.

Des couleurs magistrales

Rarement un album de BD aura-t-il autant donné l'impression qu'on a allumé la lumière dans chacune de ses cases. Joris Mertens a certes un talent exceptionnel pour la mise en scène, pour alterner des cadrages puissants et significatifs, mais ce qui frappe, vraiment, c'est son utilisation de la couleur pour rendre les éclairages. Contrairement à ce que le titre laisse entendre, Nettoyage à sec est très humide : il pleut sans cesse dans cette ville imaginaire et les lueurs rougeâtres des néons se reflètent sur les trottoirs trempés, les verres de bière semblent illuminer le comptoir sur lequel on les pose et, par-delà ces points jaunâtres ou rougeoyants, des ombres infinies recouvrent les toits, l'eau de la rivière, les tunnels et les arbres aux troncs tordus.

Ce Nettoyage à sec est un vrai polar, au sens que lui donnait Patrick Raynal quand il dirigeait la Série Noire chez Gallimard, celui d'un Polaroïd : un instantané, un cliché photo qui donne à voir sans fard la société et les individus tels qu'ils sont. Et la grande force de Mertens, c'est de saisir sur le vif et sans concession une existence totalement imaginaire, dans une ville qui n'existe pas. Si c'était un roman, on parlerait d'universalité. Comme il s'agit d'une BD, on se contentera de parler d'un tour de force.

NB : on ne le signale pas assez souvent, mais la traduction du néerlandais est très réussie et elle est due à la plume de Maurice Lomré.

Live