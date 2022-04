L'écolier ébouriffé Anatole Latuile bientôt au cinéma

Un fameux héros du catalogue des éditions Bayard prépare son incursion au cinéma : Anatole Latuile, précédé par ses inventions farfelues et ses gaffes historiques, sera bientôt au cœur d'une « comédie familiale » coproduite par Pyramide Productions et le Groupe SUPERPROD.

Anatole Latuile est un écolier qui enchaîne les bêtises et les catastrophes. Sa maîtresse, madame Goulominoff, et le directeur de l'école, monsieur Auzaguet, sont bien souvent débordés par cet énergumène. Ses copains et copines de classe, Jason Bombix, Henriette Bichon ou Naomie Crumble, profitent au quotidien de la créativité d'Anatole qui ne manque pas d'idées pour allonger la récréation, anticiper un contrôle surprise ou récupérer un objet confisqué.

La série d'albums fait partie des grands succès de Bayard, avec plus d'un million d'exemplaires vendus, tous tomes confondus, dès 2020. Et, depuis deux ans, plus de 600.000 exemplaires se sont encore écoulés...

Jean-André Yerles et Jonathan Barré travaillent avec les auteurs sur l'adaptation en scénario, indique le groupe SUPERPROD, et Barré, compagnon de route du duo Palmashow, se chargera de la réalisation du film.

« Ce sont nos enfants qui nous ont fait découvrir les aventures d’Anatole Latuile et ses amis. Nous sommes très honorés de la confiance qu'Anne Didier et Olivier Muller, les créateurs de la série dessinée par Clément Devaux, ainsi que les éditions Bayard nous ont faite en nous confiant l’adaptation live de leur œuvre », expliquent Stéphane Parthenay et Philippe Leconte, producteurs chez Pyramide Productions.

Pour l'instant, aucun détail n'a été fourni sur la distribution du film ou sur l'interprète même d'Anatole Latuile...

Rappelons que la bande dessinée a déjà été adaptée sous la forme d'une série animée de 52 épisodes de 13 minutes chacun.