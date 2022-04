Clandestinement vôtre, la langue acérée d’un sans-papiers

« Mesdames, Messieurs, je comprends très bien qu’il vous faille, par le travail, gagner votre vie et lui donner un sens. Cependant, avec cette convocation, ce travail vire au tripalium, au désastre humaniste. Je le vis comme une attaque très personnelle, et intime. Avec cette convocation, vous tentez d’humilier un jeune homme, dont les cris à la naissance entre les jambes de sa mère furent en langue française, niveau soutenu s’il vous plaît ! »

Voici donc un ouvrage qui, dès les premières pages, pique avec une insolence délicieuse et expose les travers de notre cher pays. Ce jeune Camerounais, éduqué, inspiré, nous livre le récit de sa vie, de sa jeunesse quelque peu difficile, à ce fameux moment où il se voit adresser cette fameuse convocation.

On apprend son manque de patriotisme envers le Cameroun — dont les citoyens ne se montrent eux-mêmes patriotes que lors des compétitions de football qui font naître une fierté sans borne pour leur pays ; on apprend cette relation qu’il entretient avec sa mère, ses frères et sœurs, son père disparu récemment ; on apprend, enfin, sa découverte du terme « sans-papiers » et l’incompréhension qui en découle. Lui, diplômé, en a, des papiers ! Mais ce ne sont, finalement, que des chiffons aux yeux de la République française : il se voit alors dépouillé de son identité, incapable de s’épanouir sur une terre qu’il espérait aussi accueillante pour lui que pour tous les poètes et écrivains avant lui.

Car ce protagoniste est un poète ! Un grand auteur, un philosophe, un révolutionnaire, un homme à l’âme politique — pourtant, il demeure entravé par cette terrible identité. Le sans-papiers, le clandestin, le déraciné, qui n’existe nulle part et partout à la fois. Un narrateur-artiste, donc, qui exprime sa tristesse face à la France. Sa déception, quant à la façon dont il est vu, dont il est traité. Il accuse, impitoyable et cinglant. Il attaque, mord, enrage.

« L’ignorance fait son chemin, pendant que nous, misérables clandestins, en somme accusés de tous les maux de cette planète. Décidément, il n’y a pas que le chien que l’on peut accuser de la rage… »

Or, notre protagoniste n’est pas sans faute, et il l’admet volontiers : il profite des femmes qu’il rencontre, se servant impunément de leur générosité et leur bienveillance pour (1) répondre à ses désirs sexuels et (2) dormir dans un lit, grappiller un repas ici et là, parce qu’il mérite bien d’en profiter un peu. De la même manière, il ne se sent pas au même niveau que ces autres hommes qui partagent sa situation : serait-ce de l’orgueil ? Ou avons-nous simplement face à nous un homme immoral, imbu de sa personne, qui prêche la libération d’un peuple dont il sait, ne veut pas faire partie ? Il maintient qu’il vaut mieux, qu’il vaut plus, de par son intellect et ses idéaux.

Tant de choses dites en si peu de pages. Tant de dénonciations, d’éloges à la vie, de révoltes contre le système administratif et son fonctionnement élégamment alambiqué. Tant de rancœur, de fascination, de courage, de douceur, de douleur.

Clandestinement vôtre est un texte clivant, qui séduit ou déçoit. Certaines envolées lyriques peuvent fasciner, émouvoir, grâce à un idiolecte d’une richesse époustouflante – ou à l’inverse, ces mêmes paragraphes théâtraux peuvent agacer ou nous passer par-dessus sans outre mesure. Le ton du narrateur est à la fois ironique, d’une intelligence folle, ou parfaitement déplaisant, provocant pour le plaisir de l’être. Mais qu’on parvienne à adorer Clandestinement vôtre, ou pas du tout, ce récit ébranle par bien des façons. Impossible de ressortir inchangé de cette lecture, voilà tout.