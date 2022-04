Les Trésors de Marcel Pagnol : Fabrice Luchini raconte l'homme de lettres 

Au fil des œuvres de Marcel Pagnol, carnets, journaux intimes, notes et souvenirs — des Mémoires à la Correspondance, en passant par les Confidences et les Carnets de cinéma —, on découvre un homme ambitieux, téméraire et sûr de ses idées, qui menait chaque projet à terme, sans jamais perdre espoir ni se soucier du qu’en-dira-t-on.

Réalisé par Fabien Béziat, à qui l'on doit notamment les documentaires Elles étaient en guerre, le film est basé sur de nombreuses archives inédites : extraits de films, de romans, de pièces de théâtre, mais aussi de documents fournis par son petit-fils Nicolas Pagnol, très actif dans la reconnaissance de l'héritage de son grand-père. La narration est signée Fabrice Luchini.

Créé en 2018, et diffusé tous les ans, Les Trésors de Marcel Pagnol est le premier documentaire réalisé au sujet de l'auteur : « Réservoir à dictées pour plusieurs générations d’écoliers, records d’audience à chaque rediffusion télévisée, l’œuvre littéraire et cinématographique de Pagnol appartient au patrimoine culturel français. Et pourtant, pas l’ombre d’un grand documentaire… brigand de sort ! » explique France 5 dans un communiqué.

« Pagnol est tout un pan de notre histoire : une histoire sociale, régionale et profondément française. » précise Fabien Béziat. Véritable touche-à-tout, Marcel Pagnol est connu pour son engagement littéraire, cinématographique et théâtral : « J’ai un grave défaut, qui est de changer d’art à chaque instant », disait-il.

Le documentaire sera diffusé ce 25 avril, à 22h35 sur France 5. La production est signée Fabrice Coat, Christine Doublet et Programm 33, avec le soutien de France Télévisions.

Crédits : France Télévisions