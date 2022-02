À Marseille, une exposition inédite autour de Marcel Pagnol 

Dans la continuité du 75ème anniversaire en septembre 2021 de la création des Aventures de Blake et Mortimer par Edgar P. Jacobs, le Château de La Roche-Guyon célèbre en 2022 les 60 ans de l’album Le Piège diabolique. L’action se déroule dans ce village du Vexin, et notamment dans son château millénaire... Une exposition organisée grâce aux prêts de la Fondation E.P. Jacobs et au soutien des Éditions Blake et Mortimer.