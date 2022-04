L'Île mystérieuse : les magnifiques Robinsons de Jules Verne

Radio France proposait, pour une somme modeste, d’assister à l’enregistrement de L’Île mystérieuse au Studio 104 : réalisé par Sophie-Aude Picon, texte librement adapté avec Stéphane Michaka aux commandes, le tout sur une musique originale de Didier Benetti, qui dirigeait David Molard Soriano. En avant : le public, amplement composé d’enfants, même jeunes, bénéficiait alors d’une avant-première — la diffusion sur les ondes de France Culture s’effectuera ce 8 mai à 20h.

Aventure humaine : science et nature

Stéphane Michaka est coutumier de la Maison de la Radio : on lui doit des textes reprenant 20.000 lieues sous les mers ou encore Moby Dick. Cette fois, l’auditeur renoue avec le Capitaine Nemo, très indirectement, mais découvre l’aventure de quatre survivants : des nordistes prisonniers, s’échappant en pleine Guerre de Sécession, des geôles confédérées.

Leur audacieux périple en ballon les jettera sur une île, entièrement à apprivoiser : rebaptisée Lincoln, ces Robinsons revisités (comme l’indiquait ouvertement Verne) s’approprieront une terre vierge, où tout est à bâtir. Renouer avec les outils, les technologies, la cueillette puis l’élevage, ils s’imposent une rigueur domestique, qu’alimentent les connaissances scientifiques de Cyrus Smith, ingénieur indispensable.

Et voici que le message de Verne renaît, « face à l’adversité, la débrouillardise et la persévérance des humains sont les meilleurs atouts », relève Stéphane Michaka. Mais pour le spectateur, c’est un concert fiction qui se met en branle : les voix des acteurs répondent aux partitions des musiciens et s’accordent, se plient ou s’exaltent, suivant les bruitages qu’Élodie Fiat enchaîne : ce seul spectacle dans le spectacle captive autant qu’il fascine le néophyte, devant l’ingéniosité et la malice nécessaires à parachever l’ambiance.

Matière vivante : le Frankenstein radiophonique

L’ouvrage originel se retrouve sans peine, bien qu’à raison, l’adaptateur ait choisi de conserver l’opiniâtreté et la force de conviction, plutôt que les messages passablement racistes et misogynes du roman. Pour le mieux : l’idée est avant tout d’explorer ce qu’un roman de 800 pages a de meilleur à offrir pour lui donner une dimension nouvelle.

Enrichie d’une musique qui souffle le drame et l’inquiétude, aussi bien que l’enthousiasme et le bonheur, l’œuvre revit. Le compositeur évoque l’impérative « osmose entre la musique, le texte, les bruitages et les divers effets sonores », pour guider sa création. On lui tire notre chapeau : la justesse accordée aux musiciens — ni envahissants ni simples accompagnants philharmoniques — sublime dialogues et narrations.

Ils prennent part à l’action ou se taisent dans les moments d’introspection ; les jeux sonores qu’induit la tessiture des instruments provoquent à eux seuls des incursions mélodiques dans le concert. Une « matière vivante », estime Didier Benetti, qui contribue à ce Frankenstein de mots, de notes et de sons.

Et après moins de 90 minutes de représentation, les spectateurs ne s’y trompent pas : l’ovation méritée salue un collectif qui n’en a pas mis une à côté. Jusqu’à l’intervention du Capitaine Nemo, qui conduit à un effet scénique aussi inattendu que bien trouvé, la magie opère : ne manquaient que les parfums, puisque les couleurs et les sons n’auront cessé de se répondre.

Un point manquerait toutefois, pour goûter au mieux cette représentation dans sa totalité : les ambiances visuelles proposées, jeux de lumières réguliers, eux aussi discrets et recherchés. Rien n’existera pour l’auditeur de cette île Lincoln, sinon par la vibration mécanique des fluides — le spectateur, lui, se sera délecté de la présence des différents interprètes, auréolés de ces lumières étonnantes… et bien mystérieuses.

Les enregistrements font, par la suite, l’objet de publications chez Gallimard jeunesse, avec un livre accompagné du CD, pour mieux se replonger dans l’ambiance.

