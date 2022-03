Flow : paranormal et poésie urbaine

Flow nous plonge dans une réalité un petit peu différente de la nôtre.

Ici, des phénomènes paranormaux se glissent discrètement dans le quotidien. Un jour, les couteaux d’un quartier cessent de couper. Et en y regardant de plus près, tous les angles des bâtiments se sont arrondis. C’est ce qu’on appelle un flow : un sentiment humain est à l’origine de cette distorsion de l’environnement. Quelqu’un, quelque part dans ces rues, a été blessé émotionnellement.

Le trouver, c’est le travail de Hirota, assisté par son chat Shachô qui n’a pas son pareil pour avancer en direction des flow. Les flow finissent toujours par revenir à la normale. Mais ça peut prendre quelques heures comme plusieurs années. Les chasseurs de flow cherchent donc à rassurer la population et à contrôler les phénomènes pour être sûrs que tout se passe pour le mieux.

Chima a postulé pour ce travail un peu par dépit. Elle a perdu son travail en entreprise après qu’un flow lui a rendu l’apparence de ses dix ans, alors il n’y a pas vraiment d’autre job qu’elle puisse faire. Hirota est bien trop excentrique pour elle, et elle pose un regard plus que cynique sur tout ce qu’il fait. Mais peut-être qu’au fond, ce nouveau départ lui permettra de devenir un peu plus heureuse ?

De chapitre en chapitre, nous suivons les petites enquêtes de ce duo (trio si vous portez autant de considération au chat que Hirota). Les histoires de flow deviennent à chaque fois un peu plus complexes et intrigantes, nous plongeant davantage dans ce délicat univers. Ce manga se laisse très bien lire en plusieurs coups, puisqu’il s’agit d’histoires plus ou moins séparées les unes des autres. La série sera finie en trois tomes, il est donc probable qu’on verra un peu plus une trame se dessiner dès le second tome — et on peut supposer que la série finira par se concentrer sur la résolution du flow de Chima.

Flow laisse une grande place au paysage urbain des petits quartiers japonais. C’est une ode au béton usé et aux petites rues tranquilles, comme le confirme l’auteure dans la postface. Ces paysages calmes et vivants sont mis en valeur par les flows : le plus spectaculaire reste ce flow où le miroir devient porte vers un monde où tout est inversé, et les miroirs de ce monde ouvrent eux aussi d’autres mondes inversés, et ce à l’infini. Les déambulations des personnages dans ces mondes-miroir valent le détour !

L’auteure fait sans conteste preuve d’une originalité exceptionnelle dans la conception de ses phénomènes paranormaux. Malgré tout, l’œuvre reste vraiment calme, comme un slice of life, une petite ode au quotidien urbain. Ce qui fait de ce manga une lecture relaxante et agréable.

Flow est ainsi un manga poétique et créatif qui met en valeur les sentiments humains et la vie dans les petites banlieues japonaises.