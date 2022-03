Les larmes de l’assassin : le souffle de l’innocence

Suite à cette décision, ces deux âmes incertaines débutent leur voyage. Une renaissance a lieu, au moment même où Angel demande à Paolo de lui préparer une soupe plutôt que de le tuer. Un tel acte de merci relève du miracle, venant de cet homme au visage rude et aux mains calleuses, dont le couteau a tranché tant de gorges par le passé. Ce truand serait-il donc capable de pitié ? Sans forcément saisir la profondeur de cette décision, le voici donc gardien d’un enfant chétif, à qui on ne peut donner d’âge. Lui-même ne sait pas quand il est né — au point de penser que sa vie a commencé avec l’arrivée d’Angel. Et finalement, pourquoi pas ?

De cette rencontre naît une union surprenante, aussi terrible qu’attendrissante. Ces deux êtres blessés apprennent alors à s’apprivoiser, à se comprendre, et, finalement, à s’aimer. Comme un père aime un fils, comme un fils aime un père — un amour contradictoire, brut, chaleureux. Un amour qui, au départ, n’a aucun sens pour Angel : lui, habitué à repousser le monde qui l’entoure à coups de couteau, le voilà submergé par des émotions nouvelles, incompréhensibles, inavouables.

« Son cœur cognait dans sa poitrine. Ces derniers temps, cet organe lui faisait des misères. Il se gonflait démesurément, sautant comme un singe en cage, battait la chamade ou se rétractait jusqu’à n’être plus qu’un gros raisin sec. Cette activité intérieure, là, dans sa poitrine, le déroutait et le dérangeait. »

Un homme qui émeut, malgré un passé entaché, sombre, mauvais. Voilà un personnage qui, sous la plume de l’autrice, se métamorphose à chaque page, changé par la présence de ce garçon dont l’innocence le déstabilise encore et encore. Au point d’espérer que oui, peut-être que même un homme comme lui, au cœur si noir, aux idées si cruelles, peut bel et bien changer. Devenir bon. Être capable de belles choses.

Et ce garçon, lui, grandit avec chaque épreuve. Celle, cruellement réaliste, de ce renard qui est aimé, mais reste une bête sauvage qui ne peut, elle, pas aimer son bienfaiteur en retour. Ou celle, toute aussi terrible, de cette réalisation déchirante : Paolo n’a pas connu et ne connaîtra jamais l’amour, la douceur d’un baiser ou la chaleur d’une étreinte d’une mère – non pas parce que sa génitrice est morte, non, mais parce que même vivante, elle n’était pas vraiment une mère pour lui. Ou encore, celle qui vient de la trahison de Luis, ce jeune voyageur, ce poète, qui s’est échoué dans leur maison, avec l’envie d’y rester, pour finalement lever l’ancre une fois, frappé par l’amour.

Toutes ces expériences viennent jalonner la jeunesse de Paolo, volant avec elles une part de son innocence. Petit à petit, on l’observe grandir, s’endurcir, comprendre les réalités de la vie. La sienne, celle d’Angel, celle du monde entier.

Les larmes de l’assassin est un petit joyau de littérature. Ce récit s’attelle à représenter la complexité des relations humaines, l’espoir d’atteindre la rédemption. On en vient aussi à se demander ce que l’amour peut bien vouloir dire, et jusqu’où il peut nous mener. On s’interroge sur le pardon, sur la nature humaine au travers d’un conte qui touche en plein cœur. Ces fameuses larmes, d’ailleurs, versées par Angel, homme bourru et marqué par la vie, tordent les tripes à chaque fois ; elles prennent de court, inconcevables, et pourtant bien réelles. Sincères, tendres, ces larmes qui coulent aident à poser un regard attendri sur un meurtrier, un truand, qu’on se devrait pourtant de honnir.

« L’existence, c’était ça : la naissance incertaine de l’aube, le souffle d’un enfant endormi, et un homme aux grosses mains d’assassin, assis dans le noir, en train de souffrir. »

Cette magnifique réédition, à l’occasion des 30 ans de Bayard, donne l’excuse de replonger dans une histoire qui étreint le cœur avec une force démesurée. Aux amoureux des livres qui chamboulent, de grâce, lisez !